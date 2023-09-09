A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa'ya veda etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Slovenya’ya 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Spor 09.09.2023 21:08 Giriş: 09.09.2023 21:08

Güncelleme: 09.09.2023 21:13 Kaynak: DHA

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