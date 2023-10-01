A Milli Erkek Voleybol Takımı, Slovenya’ya mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu ikinci maçında Slovenya’ya 28-26, 30-28 ve 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu ikinci maçında Slovenya ile karşılaştı. Filenin Efeleri, rakibine 3-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, elemelerdeki üçüncü maçında 3 Ekim Salı günü saat 10.00’da ABD ile karşılaşacak.

Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek.



Salon: Yoyogi National

Hakemler: Fabrice Collados (Fransa), Jae-Hyo Choi (Güney Kore)

Slovenya: Pajenk, Mozic, Cebulj, Kozamernik, Vincic, Urnaut ( Mujanovic, Kovacic (L))

Türkiye: Yiğit, Bedirhan, Adis, Mirza, Mert M., Arslan (Volkan (L), Berkay (L), Arda, Samet, Yasin, Kaan)

Setler: 28-26, 30-28 25-22

Süre: 1 saat 37 dakika