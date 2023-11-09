AB Komisyonu'nun Türkiye raporu: Ankara raporu eleştirdi, vize çağrısı yaptı

Dışişleri Bakanlığı AB Komisyonu'nun Türkiye raporundaki tespit ve eleştirileri reddetti. Özellikle siyasi kriterler ile yargı ve temel haklar konusundaki eleştirilerin haksız olduğunu savunan Dışişleri, raporu reddederken, Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "AB tarafını, Gümrük Birliği'nin ruhuna ve hükümlerine aykırı, başta Türk vatandaşlarına yönelik vize güçlükleri ve taşımacılarımıza yönelik kota gibi engelleri kaldırmaya çağırıyoruz" denildi.

Ankara, Avrupa Birliği Komisyonu'nun Türkiye’nin AB’den uzaklaşma eğilimini geriye döndürecek bir adım atmadığına yönelik eleştirilrin yer aldığı raporuna sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 2023 yılı Genişleme Strateji Belgesi ile Türkiye dahil tüm aday ve potansiyel aday ülkeler için hazırladığı ülke raporunun özellikle siyasi kriterler ile yargı ve temel haklar konusunda mesnetsiz iddialar ve haksız eleştiriler barındırdığını savundu.

Yazılı açıklamada, "2023 yılı Türkiye Raporu, ülkemiz için Komisyon tarafından hazırlanan 25. Rapor olmasına rağmen, AB’nin ülkemize karşı haksız ve önyargılı yaklaşımını muhafaza etmesi, pek çok tehditle karşı karşıya olan kıtamızın geleceği açısından kaygı vericidir" ifadesi kullanıldı.

"SAMİMİYETSİZ VE ÇİFTE STANDARTLI YAKLAŞIM"

Açıklamada, rapordaki ifadelere ilişkin şunlar kaydedildi:

"Özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz. 23. Yargı ve Temel Haklar ile 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik fasılları tüm çabalarımıza rağmen, 2009 yılından itibaren bir üye ülkenin siyasi engeli yüzünden açılamamışken üye ülkeler bakımından kendi aralarında bile tartışmalı temel haklar alanındaki pek çok konuda ülkemize yönelik haksız iddialarda bulunulması, AB’nin samimiyetsiz ve çifte standartlı yaklaşımının bir tezahürüdür.

Bir yandan aday ülke Türkiye ile dış politika, bölgesel gelişmeler, güvenlik, savunma ve sektörel konularda mevcut üst düzey diyalog ve işbirliği mekanizmalarını engellerken diğer yandan bu kritik alanlarda AB politikalarına uyumumuzun azaldığını ileri sürmek en hafif tabirle tutarsızlıktır. Keza Türkiye’nin Gümrük Birliği yükümlülüklerini yerine getirmemesinin ikili ticari ilişkilerin önünde bir engel olduğu iddia edilirken bu engellerin aşılmasına imkan verecek güncelleme müzakerelerinin siyasileştirilerek engellenmesi de, AB’nin benzer çelişkilerinden biri olmaya devam etmektedir.

Metinde bir eleştiri olarak yer verilen, ülkemizin Hamas-İsrail savaşına dair tutumunun AB’yle tamamen uyumsuz olduğu yolundaki tespiti ise esasen övgü olarak değerlendiriyoruz. Orta Çağ karanlığından 21. yüzyılda hortlamış sivil bir katliamın karşısında tarihin yanlış yerinde duran AB’ye, evrensel değerlere, uluslararası hukuka ve insancıl ilkelere dayalı politikaların sadece Ukrayna veya Avrupa’nın başka bir bölgesi için değil, Ortadoğu dahil tüm dünyada geçerli olması gerektiğini hatırlatma gereği duyuyoruz."

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN VİZE ÇIKIŞI

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da AB Komisyonu raporunun Türkiye bölümünü eleştirerek, "Türkiye olarak AB tarafını da Gümrük Birliği'nin ruhuna ve hükümlerine aykırı, başta Türk vatandaşlarına yönelik vize güçlükleri, taşımacılarımıza yönelik kota gibi engelleri kaldırmaya çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun son genişleme raporunun Türkiye bölümüne, ekonomik ilişkilerde kaydedilmek istenilen yapıcı ve olumlu tutumun yansıtılmadığının üzülerek görüldüğü ifade edilen açıklamada, "Ne yazık ki AB raporu, Türkiye'nin AB ile ortaklık ilişkisini güçlendirmeye ve katılım müzakereleri sürecini yeniden başlatmaya, karşılıklı ekonomik ve ticaret ilişkilerini ilerletmeye yönelik kararlılığını en güçlü şekilde ifade ettiği bir dönemde, AB tarafının ülkemize yönelik ileri görüşlü olmaktan ve ikili ilişkilerde stratejik bir vizyon ortaya koymaktan uzak tutumunu devam ettirdiğini maalesef bir kez daha gözler önüne sermektedir" denildi.