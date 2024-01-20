AB'nin çöpünü yine biz aldık

Haber Merkezi

Eurostat'ın açıkladığı verilere göre Türkiye 12,4 milyon tonluk hacimle toplam atık ihracatının yüzde 39'unu aldı. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 2022 yılında Birlik dışına toplam 32 milyon 100 bin ton atık ihraç etti. Bu miktar bir önceki yıla göre yüzde 3'lük bir düşüş gösterdi. AB üyesi olmayan ülkelerden atık ithalatı ise 2021'den bu yana yüzde 5 azalarak 18.7 milyon tona geriledi.

AB dışına yollanan atıkların yarısından fazlasını 17,8 milyon tonla demir ve çelik oluşturdu. Bunların yaklaşık üçte ikisini işlemek için Türkiye satın aldı.

Türkiye, madeni olmayan geri dönüştürülebilir maddelerle birlikte Avrupa'dan toplam 12,4 milyon ton atık satın aldı. Bu rakam AB'nin toplam atık ihracının yüzde 39'unu oluşturuyor.

Alıcılar sıralamasında Türkiye 1'inci olurken ardından 3,5 milyon ton atıkla Hindistan geldi. Hindistan tek başına Avrupa'daki atık kağıtların yüzde 30'unu satın alarak dönüştürüyor. Hindistan'ın ardından, Birleşik Krallık 2 milyon, İsviçre 1,6 milyon, Norveç 1,6 milyon, Mısır 1,6 milyon, Pakistan 1,2 milyon, Endonezya 1,1 milyon, Fas ve Amerika Birleşik Devletleri her ikisi de 0,8 milyon ton atık ile takip etti.