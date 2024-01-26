AB'nin Yahudi yerleşimcilere yaptırım içeren planına 2 ülke engel oldu

AB'nin şiddete başvuran yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım planına Macaristan ve Çekya karşı çıktı. İtirazlar nedeniyle, yaptırım kararı engellenmiş oldu.

Avrupa Birliğinin (AB) işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddete başvuran yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanma kararı Macaristan ve Çekya tarafından engellendi.

Brüksel merkezli EUobserver'ın diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunduğu tespit edilen 12 Yahudi yerleşimciye vize yasağı getirme planı AB ülkeleri arasında fikir ayrılıklarına yol açtı.

AB Konseyinde görüşülen yaptırım kararına, böyle bir adımın "AB'nin Yahudi yerleşimcileri Hamas ile bir tutması anlamına geleceğini" savunan Çekya ve Macaristan'dan itiraz geldi.

Bunun üzerine AB'nin yasa dışı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararı, daha fazla görüşmeler yapılması için ertelendi.

Batı Şeria'nın Tulkerim kentine düzenlenen saldırılarda 6 Filistinli öldürülmüştü / AA

ÜLKELER ARASINDA FİKİR AYRILIĞI

Yaptırım kararının zamanlamasına ilişkin çekincelerini bildiren diğer ülkeler Almanya, Bulgaristan, Hırvatistan, İtalya ve Romanya olurken; Belçika, Fransa, Hollanda ve İrlanda ise bir an önce harekete geçilmesini istiyor.

Bazı diplomatik kaynaklar söz konusu karara ilişkin ertelemenin "alışılmadık olduğu" yorumunu yaparken, normalde bu aşamada kararların alınma sürecinin ciddi sorunlarla karşılaşılmadığı takdirde hızlı şekilde ilerlediğine işaret etti.

Kaynaklara göre Hamas ile ilişkili kişilerin yanı sıra şiddet yanlısı Yahudi yerleşimcilere de yaptırım uygulama kararıyla AB, Ortadoğu'da "dengeli ve tarafsız" duruş sergiliyormuş gibi görünmeyi amaçlamaktaydı.

AB, 16 Ocak'ta Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'a yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

Yahudi yerleşimciler Mescid-i Aksa'da / Fotoğraf: AA

FİLİSTİNLİLER YERLEŞİMCİLERİN SALDIRILARINA MARUZ KALIYOR

İşgal altında tutulan Batı Şeria'daki Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ni vurmaya başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana asker üniforması giyimli Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldıklarını belirtiyor.

Batı Şeria, sık sık İsrail güçlerinin koruması altındaki silahlı Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına ve saldırılarına tanık oluyor.

Filistinliler, İsrail ordusunun, "askeri üniformalı yerleşimcilerin önderlik ettiği bir milis gücüne" dönüştüğünü ifade ediyor.

YERLEŞİMCİLER 7 EKİM'DEN BU YANA 105 SALDIRI DÜZENLEDİ

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi yetkilisi Emir Davud, "Askeri üniformalı yerleşimciler, 7 Ekim'den ocak ayının ilk haftasına kadar Batı Şeria'da 105 saldırı gerçekleştirdi." dedi.

Söz konusu saldırıların orduya ait silahlarla gerçekleştirildiğini ifade eden Davud, bu durumu "tehlikeli" şeklinde nitelendirdi.

Davud, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının rastgele değil de resmi localarda planlandığı ve yönlendirildiğini düşündüklerine işaret etti.