ABD 2023 Kasım enflasyon oranı kaç oldu? Kasım ayı ABD enflasyon oranı

ABD 2023 Kasım ayı enflasyon oranı kaç oldu sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı. Peki, ABD 2023 Kasım enflasyon oranı kaç oldu? İşte Kasım ayı ABD enflasyon oranı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Kasım ayı verilerinin açıklanmasının ardından pek çok kişi ABD 2023 Kasım enflasyon oranı kaç oldu sorusunu gündeme getirdi. ABD Çalışma Bakanlığı, altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı. Peki, ABD 2023 Kasım enflasyon oranı kaç oldu? İşte Kasım ayı ABD enflasyon oranı!

ABD 2023 Kasım ayı enflasyon oranı

ABD Çalışma Bakanlığı, 2023 Kasım ayı enflasyon oranı verilerini açıkladı. Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti Kasım'da bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Tüketici fiyatları Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı.

Ekonomistlerin beklentisi Kasım'da aylık enflasyonun yüzde 0,2 olacağı yönündeydi. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti ise yüzde 3,2 olarak belirlenmişti.

ABD'de son 2 yılın en düşük seviyesini gören enflasyon rakamlarının ardından Euro ve altında da yeni rekor seviyeler görüldü.

Kasım ayı ABD enflasyon oranı

ABD'de tüketici fiyatları Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 0,1 artış kaydetti. Yıllık artış ise yüzde 3,1 geldi.