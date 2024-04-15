ABD 2024 Mart enflasyon oranı kaç oldu? Mart ayı ABD enflasyon oranı

ABD 2024 Mart ayı enflasyon oranı kaç oldu sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Mart ayı enflasyon oranı açıklandı. Peki, ABD 2024 Mart enflasyon oranı kaç oldu? İşte Mart ayı ABD enflasyon oranı!

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mart ayı verilerinin açıklanmasının ardından pek çok kişi ABD 2024 Mart enflasyon oranı kaç oldu sorusunu gündeme getirdi. ABD Çalışma Bakanlığı, altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Mart ayı enflasyon oranı açıklandı. Peki, ABD 2024 Mart enflasyon oranı kaç oldu? İşte Mart ayı ABD enflasyon oranı!

ABD 2024 Mart ayı enflasyon oranı

ABD Çalışma Bakanlığı, 2024 Mart ayı enflasyon oranı verilerini açıkladı. Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti Mart'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Tüketici fiyatları Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 arttı.

Ekonomistlerin beklentisi Mart aylık enflasyonun yüzde 0,4 olacağı yönündeydi. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti ise yüzde 3,2 olarak belirlenmişti.

Mart ayı ABD enflasyon oranı

ABD'de tüketici fiyatları Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış kaydetti. Yıllık artış ise yüzde 3,5 geldi.

Barınma ve benzin fiyatlarındaki artış öne çıktı

Söz konusu dönemde barınma endeksi yüzde 0,4 benzin fiyatı yüzde 1,7 yükseldi. Barınma ve benzin fiyatlarındaki yükseliş, TÜFE'deki aylık artışın yarısından fazlasına katkıda bulundu.

Enerji endeksi martta aylık yüzde 1,1, gıda endeksi yüzde 0,1 arttı. Ulaşım fiyatlarının da aylık yüzde 1,5 artması dikkati çekti.

Çekirdek enflasyon da beklentileri aştı

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de martta şubat ayında olduğu gibi aylık yüzde 0,4 ve yıllık 3,8 arttı. Piyasa beklentileri çekirdek TÜFE'nin martta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artması yönündeydi.