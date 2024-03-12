ABD 2024 Şubat enflasyon oranı kaç oldu? Şubat ayı ABD enflasyon oranı

ABD 2024 Şubat ayı enflasyon oranı kaç oldu sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı. Peki, ABD 2024 Şubat enflasyon oranı kaç oldu? İşte Şubat ayı ABD enflasyon oranı!

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