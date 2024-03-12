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ABD 2024 Şubat enflasyon oranı kaç oldu? Şubat ayı ABD enflasyon oranı

ABD 2024 Şubat ayı enflasyon oranı kaç oldu sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı. Peki, ABD 2024 Şubat enflasyon oranı kaç oldu? İşte Şubat ayı ABD enflasyon oranı!

BirBilgi
  • 12.03.2024 17:22
  • Giriş: 12.03.2024 17:22
  • Güncelleme: 12.03.2024 17:27
ABD 2024 Şubat enflasyon oranı kaç oldu? Şubat ayı ABD enflasyon oranı

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Şubat ayı verilerinin açıklanmasının ardından pek çok kişi ABD 2024 Şubat enflasyon oranı kaç oldu sorusunu gündeme getirdi. ABD Çalışma Bakanlığı, altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Şubat ayı enflasyon oranı  açıklandı. Peki, ABD 2024 Şubat enflasyon oranı kaç oldu? İşte Şubat ayı ABD enflasyon oranı!

ABD 2024 Şubat ayı enflasyon oranı

ABD Çalışma Bakanlığı, 2024 Şubat ayı enflasyon oranı verilerini açıkladı. Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti Şubat'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Tüketici fiyatları Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı. 

Ekonomistlerin beklentisi Şubat aylık enflasyonun yüzde 0,3 olacağı yönündeydi. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti ise yüzde 3,2 olarak belirlenmişti.

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Şubat ayı ABD enflasyon oranı

ABD'de tüketici fiyatları Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış kaydetti. Yıllık artış ise yüzde 3,2 geldi.

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