ABD 2024 Şubat enflasyon oranı kaç oldu? Şubat ayı ABD enflasyon oranı
ABD 2024 Şubat ayı enflasyon oranı kaç oldu sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı. Peki, ABD 2024 Şubat enflasyon oranı kaç oldu? İşte Şubat ayı ABD enflasyon oranı!
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Şubat ayı verilerinin açıklanmasının ardından pek çok kişi ABD 2024 Şubat enflasyon oranı kaç oldu sorusunu gündeme getirdi. ABD Çalışma Bakanlığı, altın, dolar, borsa gibi pek çok piyasayı etkileyecek olan ABD Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı. Peki, ABD 2024 Şubat enflasyon oranı kaç oldu? İşte Şubat ayı ABD enflasyon oranı!
ABD 2024 Şubat ayı enflasyon oranı
ABD Çalışma Bakanlığı, 2024 Şubat ayı enflasyon oranı verilerini açıkladı. Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti Şubat'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Tüketici fiyatları Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 arttı.
Ekonomistlerin beklentisi Şubat aylık enflasyonun yüzde 0,3 olacağı yönündeydi. Yıllık enflasyona ilişkin beklenti ise yüzde 3,2 olarak belirlenmişti.
Şubat ayı ABD enflasyon oranı
ABD'de tüketici fiyatları Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış kaydetti. Yıllık artış ise yüzde 3,2 geldi.