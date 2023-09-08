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ABD Açık'ta iklim protestosu: Ayaklarını tutkalla zemine yapıştırdı

ABD Açık'ta Coco Gauff ile Karolina Muchova'nın karşı karşıya geldiği tek kadınlar yarı final maçında iklim protestosu gerçekleştirildi. Göstericilerden birinin ayaklarını tutkalla zemine yapıştırması sonucu maça yaklaşık 50 dakika ara verildi.

Spor
  • 08.09.2023 10:02
  • Giriş: 08.09.2023 10:02
  • Güncelleme: 08.09.2023 12:05
Kaynak: AA
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ABD Açık'ta iklim protestosu: Ayaklarını tutkalla zemine yapıştırdı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın 11. gününde tek kadınlar yarı final maçları oynandı.

Coco Gauff (6) ile bu yıl Fransa Açık'ta final oynayan Karolina Muchova (10) karşılaştı.

Seyircisi önünde çıktığı maçı 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazanan 19 yaşındaki Gauff, 2022 Fransa Açık'tan sonra kariyerinin 2'nci büyük turnuva finaline adını yazdırdı.

Öte yandan karşılaşmanın ikinci seti, tribünde yer alan 3 iklim aktivistinin protestosuna sahne oldu. Göstericilerden birinin ayaklarını tutkalla zemine yapıştırması sonucu maça yaklaşık 50 dakika ara verildi.

"Fosil yakıtlara son" yazılı tişört giyen eylemcilerin Arthur Ashe Stadı'ndan çıkarılmasının ardından mücadeleye devam edildi.

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