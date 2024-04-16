ABD'de bir evin çatısına düşen gizemli nesnenin 'uzay çöpü' olduğu açıklandı

NASA, 8 Mart'ta Florida eyaletindeki bir evin çatısına düşen gizemli nesnenin 2021'den bu yana Dünya'nın yörüngesine doğru hareket eden kargo paletine ait bir parça olduğunu bildirdi.

Bilim 16.04.2024 16:07 Giriş: 16.04.2024 16:07

Güncelleme: 16.04.2024 16:10 Kaynak: AA

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