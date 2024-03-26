ABD'de, çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlayan yasa kabul edildi

ABD'nin Florida eyaletinde çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlayan yasa kabul edildi. Yasaya göre, 14 yaşından küçük çocuklar sosyal medya hesabı açamayacak. 14-15 yaşındaki çocuklar ise sosyal medya hesabı açmak için ebeveynlerinin onayını almak zorunda olacak.

Dünya 26.03.2024 14:40 Giriş: 26.03.2024 14:40

Güncelleme: 26.03.2024 14:43 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos