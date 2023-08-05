ABD'de, doğum sonrası depresyon ilacına onay çıktı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, doğum sonrası depresyon semptomlarını 'günler içinde hafiflettiği' ifade edilen yeni bir ilaca onay verdi. İlacın ülkede 2023'ün son çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) doğum sonrası depresyona karşı geliştirilmiş bir ilaca ilk defa onay verdi. Sage Therapeutics ve Biogen şirketlerinin birlikte ürettiği ilacın ABD'de "Zurzuvae" ismiyle 2023 yılı bitmeden piyasaya çıkması bekleniyor.

The Wall Street Journal'ın haberine göre, en az iki hafta boyunca günde bir kez alınan ilacın yeni doğum yapmış kişilerde görülen doğum sonrası depresyonun etkilerini 'ciddi oranda azalttığı' gözlendi.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, ilaç 'depresyon semptomlarının haftalar ya da aylar yerine günler içinde azalmasını sağlıyor.' Konuya ilişkin açıklama yapan iki şirket de "Zurzuvae'nin ABD İlaç Uygulama İdaresi tarafından kontrollü madde olarak programlandıktan kısa süre sonra 2023'ün son çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Söz konusu işlemin 90 gün içinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı.

SEKİZ ANNEDEN BİRİ DOĞUM SONRASI DEPRESYON YAŞIYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, ABD'de her sekiz yeni anneden birinin doğum sonrası depresyon yaşadığı tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, gerçek sayının daha yüksek olabileceğini, vakaların yarısına teşhis konulmadığını ifade ediyor. CDC'ye göre, aşırı dozda ilaç ve intihar, ABD'de anne ölümlerinin en çok rastlanan iki sebebi. Bu ise ülkede gebelikle ilgili yaklaşık her dört ölümden birine tekabül ediyor.

Orta ila şiddetli depresyon yaşayan kadınlar üzerinde araştırma yürütülen ilaç, iki haftalık kullanımın ardından söz konusu septomlarda yüzde 55 azalmaya sebep oldu. Yapılan deneylerdeki 'placebo etkisi' ise yüzde 40 oranındaydı. İlacın en yaygın yan etkileri ise uyku hali, sersemlik ve baş dönmesi ve sedasyon (sakinlik) olarak ifade edildi.