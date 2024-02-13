ABD'de enflasyon beklentileri aştı

ABD'de enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon da 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Dünya 13.02.2024 16:34 Giriş: 13.02.2024 16:34

Güncelleme: 13.02.2024 16:40 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Beklenti enflasyonun aylık yüzde 0,2 olması, yıllık yüzde 2,9'a gerilemesiydi. Çekirdek enflasyon bu dönemde aylık bazda yüzde 0,4 ile 8 ayın zirvesine yükseldi. Yıllık bazda ise değişmeyerek yüzde 3,9 oldu. Beklenti yıllık yüzde 3,7 artıştı. Akbank Genel Müdürü Gür: Krediye olan iştah artabilir