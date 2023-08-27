ABD'de ırkçı saldırı: 3 ölü

ABD'de "ırkçı" silahlı saldırıda 3 siyahi yaşamını yitirdi. 20 yaşındaki saldırganın sosyal medyada ırkçı paylaşımlar yaptığı ve saldırının ardından intihar ettiği kaydedildi.

Dünya 27.08.2023 09:43 Giriş: 27.08.2023 09:43

Güncelleme: 27.08.2023 09:47 Kaynak: AA

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