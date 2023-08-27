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ABD'de ırkçı saldırı: 3 ölü

ABD'de "ırkçı" silahlı saldırıda 3 siyahi yaşamını yitirdi. 20 yaşındaki saldırganın sosyal medyada ırkçı paylaşımlar yaptığı ve saldırının ardından intihar ettiği kaydedildi.

Dünya
  • 27.08.2023 09:43
  • Giriş: 27.08.2023 09:43
  • Güncelleme: 27.08.2023 09:47
Kaynak: AA
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ABD'de ırkçı saldırı: 3 ölü
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Florida eyaletindeki bir markette, beyaz bir Amerikalının "ırkçı nedenlerle" gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 3 siyahi yaşamını yitirdi.

Florida'nın Jacksonville kentinde siyahilerin yaşadığı bir mahalledeki markete akşam saatlerinde maskeli beyaz bir Amerikalı silahlı saldırı düzenledi.

Jaksonville Şerifi T.K. Waters, basın toplantısında, saldırının "ırkçı nedenlerle" yapıldığını belirterek, "Saldırgan, siyahilerden nefret ediyordu" ifadesini kullandı.

Olayda siyahi 2 kadın ve 1 erkeğin yaşamını yitirdiğini belirten Waters, 20'li yaşlardaki saldırganın sosyal medya hesabında ırkçı paylaşımlar yaptığını ve saldırının ardından kendini vurarak intihar ettiğini kaydetti.

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