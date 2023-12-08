ABD'de kızı Tiktok kullanan Cumhuriyetçi Haley'nin platformun kapatılması talebine tepki

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylarından Nikki Haley'nin Çin kökenli sosyal medya uygulaması TikTok'un ülkede yasaklanması talebi, kızı Rena Haley'nin de platformu kullanması nedeniyle alay konusu olmaya devam ediyor.

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylarından Nikki Haley'nin Çin kökenli sosyal medya uygulaması TikTok'un ülkede yasaklanması talebi, kızı Rena Haley'nin de platformu kullanması nedeniyle alay konusu olmaya devam ediyor.

Cumhuriyetçi Partinin 5 başkan aday adayının, 3. defa münazara için kasım ayında bir araya geldiği canlı yayında, Nikki Haley'in platformun yasaklanması yönündeki ifadeleri sosyal medyada tartışılıyor.

Haley'in, TikTok izleyen kişilerin "her geçen gün daha Yahudi karşıtı olduğunu" öne sürerek platformun yasaklanması gerektiğini söylemesine karşılık, kızı Rena Haley'in de TikTok hesabı olması tepki çekiyor.

Nikki Haley'in kızının TikTok'ta dans videoları dahil olmak üzere çeşitli içerikler paylaşması, X ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında dalga konusu oluyor.

Öte yandan, Rena Haley'in TikTok hesabındaki tüm takipçilerin sıfırlandığı, videoların da "silinmiş" olduğu dikkati çekti.

HALEY İLE RAMASWAMY'NİN TİKTOK ATIŞMASI

Cumhuriyetçi aday adaylarının 9 Kasım'daki münazarasında en çok Nikki Haley ile Vivek Ramaswamy arasında söz düellosu yaşanmıştı.

Ramaswamy TikTok'un ABD'de yasaklanması konusunda Haley'i samimi bulmadığına, Haley'in önce kızına Tiktok kullanmayı bıraktırması gerektiğine yönelik ifadeler kullanmıştı.

Haley bunun üzerine, Ramaswamy'ye "Kızımın adını ağzına alma." diye bağırmış, girişimci rakibine hakaret içerikli ifadeyle seslenmişti.

Canlı yayın sonunda aday adaylarının hepsi birbirleriyle el sıkışırken, Haley ve Ramaswamy birbirini görmezden gelmişti.