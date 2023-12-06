TikTok için düğmeye basıldı

Haber Merkezi

Ankara’da hükümet, sosyal medya üzerindeki mali ve içerik denetimlerini artırmak için harekete geçti. TikTok’un temsilcileri TBMM’ye davet edildi. DW Türkçe’nin haberine göre dijital hak savunucuları ise içerik denetiminden haberdar değil.

Dilan - Engin Polat soruşturmasının ardından sosyal medya fenomenlerinin güzellik merkezleri adı altında kara para akladıkları iddiaları gündemdeki yerini korurken Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın harakete geçtiği öne sürüldü. Bakanlık ve bakanlığa bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarının vergi kaçakçılığı yapılıp yapılmadığının tespiti için özel bir ekip kurulduğu ve kapsamlı bir çalışmanın başlatıldığı belirtiliyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da bu birleşmenin bir torba yasa hazırlığı olduğunu açıkladı. Hükümet, sosyal medya üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi için yasal düzenleme yapmayı hedefliyor.