Hazine ve Maliye Bakanlığı özel ekip kurdu: 100'den fazla fenomen hakkında suç duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya fenomeni olarak kara para aklayan, vergi kaçıranlara yönelik özel ekip kurdu. Ekip vergi incelemesi yaparken, kara para izi tespit ederse dosyayı Mali Suçlar Araştırma Kurulu'na (MASAK) iletiyor. İlk belirlemelere göre, vergi suçu işleyen 3 binin üzerinde fenomen belirlendi. 100'den fazla fenomen hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik soruşturma sürerken, Hazine ve Maliye Bakanlığı kara para aklayarak vergi kaçıranlara yönelik geniş kapsamlı inceleme için 'özel tim' oluşturdu.

Ekip vergi incelemesi yaparken, kara para izi tespit ederse dosyayı Mali Suçlar Araştırma Kurulu'na (MASAK) iletiyor. MASAK uzmanları da suç gelirlerinin aklanması boyutuyla inceleme yapıyor. Suç unsuru tespit edildiğinde savcılığa bildiriliyor.

NTV'nin haberine göre; yapılan incelemeler sonucu vergi yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmeyen 3 binin üzerinde mükellef tespit edilirken, 100'den fazla fenomen hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Yine yapılan incelemelerde şüpheli işlemlerin Covid-19 salgının yaşandığı 2020 yıllarında başladığı belirtiliyor.

Uzmanlar, 2019 sonrasına yoğunlaşan incelemelerde takipçi sayısı değil kara para trafiğinin esas olduğunu söylüyor.

Uzmanlar, sosyal medya fenomenlerine yönelik inceleme sürecine ilişkin "Vergi yönünden inceleniyor, para hareketleri takip ediliyor. Hesabını kapatsalar dahi geriye dönük bütün hareketleri inceleyebiliyoruz. Aldıkları gayrimenkul, otomobil vs. hepsine bakılıyor" değerlendirmesinde bulundular.

"YANILTICI BELGE KULLANMA, KAYITLARI SİLME, SAHTE BELGE..."

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre ise Maliye, incelemeleri TikTok, Facebook, Instegram, YouTube dahil bütün sosyal medya hesapları üzerinden yürütüyor.

İncelemelere göre; para trafiğinin yüklü miktarda olduğu belirlenen yaklaşık 300-400 sosyal medya fenomeni bulunuyor. Yapılan incelemelerde ibrazı zorunlu defterlerde hile, yanıltıcı belge kullanma, kayıtları silme, sahte belge düzenleme, yetkisiz kişilere fatura bastırma gibi tespitler yer alıyor.