Dilan Polat’ın 'şampiyonlar ligi' fotoğrafındaki fenomenlerin mal varlıklarına el konuldu

Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve sosyal medyanın 'şampiyonlar ligi' olarak isimlendirdiği fotoğrafta bulunan 12 kişinin tüm mal varlıklarına el konuldu. Mal varlıklarına el konulan isimler Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir ve Yavuz Selim Korkut.

Güncel 01.12.2023 19:38 Giriş: 01.12.2023 19:38

Güncelleme: 01.12.2023 20:06 Kaynak: DHA

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Dilan Polat'ın 2019 yılında paylaştığı ve 'Şampiyonlar ligi' olarak nitelendirdiği fotoğrafta bulunan 15 fenomen hakkında geçtiğimiz günlerde yurt dışı çıkış yasağı kararı uygulanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu. Dilan Polat cezaevinden ilk röportajını verdi: Bu konuları ihmal etmişiz İntihar iddiaları sonrası Dilan Polat'tan mektup

