ABD'de üniversitelerde İsrail protestosu: Onlarca öğrenci gözaltına alındı

ABD'nin prestijli üniversitelerinden Columbia, Yale ve New York Üniversitesi'nde öğrencilerin başlattığı İsrail protestosu devam ediyor. Yale'deki protestolarda 47 öğrenci gözaltına alındı.

ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi yönetimi ile öğrenciler arasında geçen hafta başlayan Gazze protestosu gerginliği devam ederken İsrail’in saldırılarına karşı öğrenci protestoları diğer üniversitelerde de yayıldı.

Yale Üniversitesinde öğrenciler, Beinecke Plaza'da oturma eylemi başlattı.

Soykırımla yargılanan İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına karşı çıkan öğrenciler, Yale Üniversitesi yönetiminden, üniversitenin İsrail ile bağlantılı "askeri silah üreten" şirketlere yatırımlarına son vermesi talebinde bulundu.

47 ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Üniversite yönetimi, bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Yale topluluğunun emniyeti ve güvenliği" gerekçesiyle polisten yardım istediğini ve eyleme son vermek istemeyen 47 öğrencinin gözaltına alındığını belirtti.

Yale yönetimi, söz konusu öğrencilerin ayrıca "okuldan uzaklaştırma" talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Öte yandan New York Üniversitesi (NYU) öğrencilerinin de İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmak ve Columbia'daki öğrencilere destek olmak amacıyla kampüste başlattıkları eylem devam ediyor.

Washington Square Park yakınındaki Gould Plaza önünde protestolarını sürdüren NYU öğrencileri, üniversite yönetiminden İsrail'in Filistin işgaline destek veren şirketlerle yatırım ilişkilerini sonlandırması talebinde bulunuyor.

"GENÇ NESİL SOYKIRIMA KARŞI ÇIKTIĞI İÇİN MUTLUYUM"

AA muhabirine konuşan ve ismini Diana olarak açıklayan bir gösterici, "NYU'daki öğrencilere destek olmaya geldim çünkü Columbia Üniversitesine gitme şansım olmadı, beş gün boyunca çok meşguldüm" dedi.

Diana, "Bu gösteriler tüm üniversitelerle birlikte ülkenin her yerinde kolektif bir hal alıyor. Genç neslin bu soykırıma ve dünyada yaşanan adaletsizliklere karşı durmasından mutluyum. Ve eğer onlar daha genç olarak bunu görmüyorlarsa, kim görecek?" ifadelerini kullandı.

Gece eylemlerine devam etmek isteyen öğrenciler için uyku tulumu getirdiğini belirten Diana, "Fazla bir şey yapamıyorum, kalbim gerçekten her şeye çok acıyor ve nerede olursa olsun, önemli olan en küçük şeyleri bile desteklemeye çalışıyorum, hepsi bu" şeklinde konuştu.

NYU öğrencilerinin protestosu sırasında, yolun karşı tarafında bulunan İsrail yanlısı birkaç kişinin de karşı gösteride bulunması nedeniyle çevrede polis güvenlik önlemi aldı.

ABD'nin diğer önde gelen okullarından Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesinde de Filistin yanlısı öğrencilerin benzeri eylemleri devam ediyor.

DERSLER ÇEVRİMİÇİ YAPILACAK

Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektör Minouche Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.

Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı. Okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti.

Rektör Shafik'in tutumu, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti.

Rektörlük dün yazılı bir açıklama yaparak, Columbia Üniversitesinde devam eden Gazze protestoları nedeniyle derslerin bugün çevrim içi yapılabileceğini duyurmuştu.