ABD'deki Filistin eylemleri: California Üniversitesi öğrencileri gözaltına alınıyor

Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'nde yüzlerce polis kampüse girdi. Filistin yanlısı protestocuların kampını dağıtan polis, eylemcileri gözaltına alıyor.

ABD'nin Los Angeles kentindeki California Üniversitesi'nde (UCLA) Filistin'i destekleyen göstericilerin canlı kalkan oluşturmasıyla geri çekilen polis, takviye kuvvetle protestoculara müdahaleye başladı.

UCLA'da devam eden kampüs eylemlerinde Filistin'e destek amacıyla çadırların kurulduğu alanı dağıtmak isteyen polise karşı 50 kişilik eylemci grubunun canlı kalkan oluşturdu.

Canlı kalkan oluşturan grubu dağıtmak isteyen polis ile eylemciler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Görgü tanıkları, arbedenin ardından polisin kampüsün bazı bölgelerinden çekildiğini ifade etti. Daha sonra polis, takviye kuvvetle kampüse geri dönerek etrafı sardı.

Üniversite gazetesinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda polisin eylemcileri plastik kelepçeyle gözaltına almaya başladığı bildirildi.

Öte yandan, bir grup eylemcinin kampüsteki Royce Hall binasının girişlerini kapatarak üzerine "Gazze'ye özgürlük" yazdıkları kaydedildi.

UCLA'DA GERGİNLİK SÜRÜYOR

UCLA'da gece İsrail yanlısı maskeli grubun, kampüsteki çadır alanına saldırmasıyla tansiyon yükseldi.

Olay yerine gelen Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) ekipleri, İsrail yanlılarıyla Filistin destekçileri arasındaki arbedenin ardından kimsenin gözaltına alınmadığını ve gruplar arasındaki gerginliğin sona erdiğini duyurdu.

Polis, iki grup arasında yaşanan gerilim üzerine alandaki çadırların kaldırılmasını talep etti.

Kolluk kuvvetlerinin UCLA kampüsüne girdiğini kaydeden ABD medyası, UCLA'daki gelişmelerin kampüs gösterilerinde yeni bir dönüm noktası olabileceğini belirtiyor.

ARIZONA'DA ÖĞRENCİLERE PLASTİK MERMİ VE GAZ

Bu arada, New York'taki Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve ülke geneline yayılan kampüs gösterilerinde son 24 saatte çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kampüs gösterilerinde 18 Nisan'daki ilk gözaltı olaylarından bu yana 30 üniversitede 1600'den fazla kişinin gözaltına alındığını bildirildi.

Arizona Üniversitesi, polisin eylemcilere karşı plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını aktardı. New York Polis Departmanı (NYPD) da Fordham Üniversitesi'ndeki kampüs eylemlerinde 15 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Texas Üniversitesinin Dallas Kampüsü'nde 17 kişi gözaltına alınırken, Buffalo Üniversitesi'ndeki gözaltı sayısının 16 olduğu kaydedildi. New Hampshire'da bulunan Dartmouth Üniversitesi'nde ise 90 kişi gözaltına alındı. Güney California Üniversitesi'ndeki (USC) eylemler nedeniyle kapatılan kampüsün yeniden açıldığı duyuruldu.