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Hamas yetkilisi: "İsrail Refah'a saldırırsa müzakereler biter"

Hamas yetkilisi, İsrail'in Refah bölgesine kara saldırısı düzenlemesi halinde esir takası müzakerelerinin biteceğini söyledi.

Dünya
  • 02.05.2024 13:54
  • Giriş: 02.05.2024 13:54
  • Güncelleme: 02.05.2024 14:02
Kaynak: AA
Hamas yetkilisi: "İsrail Refah'a saldırırsa müzakereler biter"
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine kara saldırısı düzenlemesi halinde esir takası müzakerelerinin biteceği uyarısında bulundu.

Hamdan, Hizbullah Hareketi'ne yakınlığı ile bilinen Al Manar TV'ye açıklama yaptı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatması halinde halihazırda devam eden esir takası müzakerelerinin hemen sona ereceğini belirten Hamdan, Gazze'deki direniş cephesinin (Hamas'ın) ateş altındayken müzakereler yapamayacağını ifade etti.

Hamdan, İsrail ile müzakerelere dair sunulan önerilere tutumlarının da "olumsuz" olduğunu söyledi.

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