İsrail'in Gazze saldırılarında can kaybı 34 bin 396'ya yükseldi

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 396'ya, yaralı sayısı ise 77 bin 816'ya yükseldi.

Dünya 02.05.2024 11:24 Giriş: 02.05.2024 11:24

Güncelleme: 02.05.2024 11:32 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA