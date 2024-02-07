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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin’de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’in ardından geldiği Filistin’de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Dünya
  • 07.02.2024 19:47
  • Giriş: 07.02.2024 19:47
  • Güncelleme: 07.02.2024 19:51
Kaynak: İHA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin’de
FOTOĞRAF: İHA

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu turu kapsamında İsrail’in ardından Filistin’in Batı Şeria bölgesine geldi. Bakan Blinken, Ramallah’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.
Blinken, daha önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmüştü.

HERZOG'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya gelmişti. Herzog yaptığı açıklamada, esirlerin bir an önce serbest bırakılması için dua ettiklerini belirterek, "Onları mümkün olan en kısa sürede yeniden görmek istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Blinken ise yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasındaki yeni esir takasına ilişkin anlaşmaya değinerek, “İsrail hükümeti gibi biz de teklife yoğun bir şekilde bakıyoruz. Yapılması gereken çok iş var, ancak bu işi yapmaya ve aylar önce kesintiye uğrayan esirlerin serbest bırakılmasını yönelik müzakereleri yeniden başlatabilmeye odaklanmış durumdayız” demişti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog görüştü
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