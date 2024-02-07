ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’deki temasları kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi. Esir takasıyla ilgili açıklama yapan Blinken "Yapılması gereken çok iş var" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail’deki temasları kapsamında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

Herzog yaptığı açıklamada, esirlerin bir an önce serbest bırakılması için dua ettiklerini belirterek, "Onları mümkün olan en kısa sürede yeniden görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda İsrail'in uluslararası insancıl hukuka uyduğunu iddia eden Herzog, "Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda bunu açıkça ifade ettik” dedi.

Blinken ise yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasındaki yeni esir takasına ilişkin anlaşmaya değinerek, “İsrail hükümeti gibi biz de teklife yoğun bir şekilde bakıyoruz. Yapılması gereken çok iş var, ancak bu işi yapmaya ve aylar önce kesintiye uğrayan esirlerin serbest bırakılmasını yönelik müzakereleri yeniden başlatabilmeye odaklanmış durumdayız” dedi.