ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin görüşmeler yapmak üzere İsrail'e gitti. Blinken'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la da görüşmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cumartesi günü Hamas'ın İsrail saldırısının ardından başlayan İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin görüşmeler yapmak üzere İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gitti. Blinken'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi de bekleniyor.

Uçağa binmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Blinken, "ABD Başkanı Joe Biden ve ABD halkı adına mesajımız açık ve net; ABD, İsrail'in arkasında. İsrail halkının arkasındayız. Bugün, yarın ve her zaman arkalarındayız" dedi.

"İSRAİL'E SARSILMAZ DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Blinken, yola çıkmadan önce Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın, İsrailli ortaklarımızla sahadaki durum hakkında doğrudan temaslarda bulunmak ve bu terörist saldırılara karşı mücadelede onları desteklemeye nasıl devam edebileceğimizi görüşmek üzere İsrail'e hareket edeceğim. İsrail'e desteğimiz sarsılmaz bir şekilde devam etmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da dün yaptığı açıklamada ziyaretin bir 'dayanışma ve destek' mesajı olacağını belirtti. Miller, ziyaret kapsamında Blinken'in İsrail'i 'en iyi şekilde nasıl desteklemeyi sürdüreceklerini' görüşeceğini söyledi.