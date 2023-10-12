Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda 6. gün | İsrail'den Beyt Lahya'ya saldırı hazırlığı

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalar 6. gününde devam ediyor. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları gece boyunca devam ederken, kente düzenlenen saldırı sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 1417'ye ulaştı. BM verilerine göre 338 binden fazla Filistinli yerinden oldu. İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 1300'e ulaştı. İsrail ordusu, uçaklardan Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesine "hava saldırısı yapılacağı" uyarısının yer aldığı broşürler attı.

Hamas’ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan, Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasındaki çatışmalar altıncı gününde devam ediyor.

Toplam ölü sayısının 2 bini aştığı açıklanırken, İsrail gece boyunca Gazze'ye yönelik saldırılarına devam etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 248'i kadın 447'si çocuk olmak üzere 1417 kişinin yaşamını yitirdiği, 932'si kadın, 1531'i çocuk, 6 bin 268 kişinin yaralandığı kaydedildi.

BM verilerine göre 338 binden fazla Filistinli yerinden oldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Gazze'den düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 1300'e ulaştı.

Devlet televizyonu, saldırılarda yaralanan İsrailli sayısını da 350'si ağır olmak üzere 3 bin 300 olarak açıkladı.

HAMAS'TAN FİLİSTİNLİLERE 'ACİL SEFERBERLİK' ÇAĞRISI

Hamas, işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinlilere "acil seferberlik ve İsrail ordusu ile Yahudi yerleşimcilere karşı koyma" çağrısında bulundu.

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’da direniş çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Filistin halkından "İşgal altındaki Batı Şeria’da köylerimize baskın yapan ve saldıran işgal ordusu ve onun yerleşimci sürülerine karşı" acil seferberlik durumuna geçmesi ve onlara karşı koyması istendi.

Filistin beldelerine yönelik saldırıların hatırlatıldığı açıklamada, "Her özgür ve onurlu insan, bu suçluları, halkımıza, topraklarımıza ve kutsallarımıza saldırma azgınlığından caydırmak için yola çıkmalıdır" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’ndan yapılan açıklamada, Kudüs’ün batısındaki Beyt Şems kenti ile Gazze Şeridi yakınlarında İsrail askerlerinin konuşlandığı bölgeyi hedef aldığını duyurdu.

Açıklamada, Gazze’nin güney sınırı yakınlarındaki Yad Mordechai’de İsrail askerlerinin konuşlandığı bölgeye çok sayıda roket atıldığı belirtildi.

İSRAİL, 'HAVA SALDIRISI' İÇİN UYARDI

İsrail ordusu, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesine yönelik saldırıya hazırlık olarak bölge sakinlerinin evlerini boşatmaları ve sığınaklara gitmeleri yönünde uyarıda bulundu.

İsrail ordusu, uçaklardan Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesine "hava saldırısı yapılacağı" uyarısının yer aldığı broşürler attı.

Broşürlerde, "Beyt Lahya bölgesi sakinleri, Hamas'ın operasyonları İsrail güçlerini, ikamet ettiğiniz bölgelerde harekete geçmeye sevk etti. Güvenliğiniz için derhal evlerinizi boşaltmalı ve bilinen sığınaklara gitmelisiniz" ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nde Hamas'ın birçok hedefine saldırı düzenlemeye devam ettikleri yönünde açıklama yaptı.

İSRAİL, ŞAM VE HALEP HAVALİMANLARINI VURDU

Suriye yönetimine yakın basın, İsrail ordusunun Şam ve Halep havalimanlarını vurduğunu bildirdi.

İsrail'in saldırısının ardından Suriye hava savunma sisteminin aktif hale getirildiği belirtildi.

İSRAİL: HAMAS SALDIRISINDA 1 TÜRK VATANDAŞI ÖLDÜ İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre, Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Türk vatandaşından da haber alınamadığı bildirildi. İsrail-Filistin çatışmalarında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

AB: GAZZE'YE TEMEL MALZEMELERİN ULAŞMASI GEREKİYOR

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Gazze'deki insani duruma işaret ederek, "Temel malzemeler en zor durumdakilere ulaştırılmalıdır" ifadesini kullandı.

Michel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, X sosyal medya platformunda, Gazze'ye gıda, su ve yakıt gibi acil insani yardım erişiminin sağlanması gerektiğini vurgulayan mesajını alıntılayarak paylaşım yaptı.

Evrensel değerler ve insan onuruna her zaman, her yerde saygı gösterilmesinin önemine dikkati çeken Michel, bunların AB'nin özünü oluşturduğunu kaydetti.

Michel, "Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmelidir. Temel malzemeler en zor durumdaki kişilere ulaşmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL ORDUSU: 97 AİLEYE YAKINLARININ ESİR TUTULDUĞU BİLGİSİNİ VERDİK

İsrail ordusu ise 97 aileye yakınlarının Hamas tarafından Gazze Şeridi'nde tutulduğuna dair bilgi verildiğini duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, konuya ilişkin açıklamasında yakınlarının akıbetiyle ilgili açıklama bekleyen ailelerin durumunun farkında olduklarını ancak "uzun zaman alsa da yüzde 100 doğrulama yapmaları gerektiğini" ifade etti.

Öte yandan İsrail Esirler ve Kayıplar Dosyası Koordinatörü Gal Hirsch, kayıpları bulmak için istihbari ve operasyonel açıdan çaba gösterdiklerini söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Aileler Genel Merkezi Üyesi Samson Liebman, 800'den fazla kayıp başvurusu aldıklarını; başvuranların hepsinin birinci derece akraba olmadığını ifade etti.

İsrail tarafı, rehinelerin sayısının 100'den fazla olduğunu savunurken, Hamas ise henüz net bir sayı vermedi.

ÜRDÜN, GAZZE İÇİN YARDIM UÇAĞI GÖNDERDİ Ürdün, İsrail'in tam abluka ve yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi için Mısır'a bir insani yardım uçağı yolladığını açıkladı. Haşimi Hayır Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, çoğunlukla ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağın Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın talimatı ve silahlı kuvvetlerin işbirliğinde Gazze'ye gönderildiği belirtildi. Uçağın ayrıca Mısır'ın koordinasyonunda gönderildiği belirtilerek, "Uçak önce Mısır'a gidecek ve Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'deki sağlık yetkililerine teslim edilecek." ifadeleri kullanıldı.

KATZ: ESİRLER EVLERİNE DÖNENE KADAR GAZZE'YE ELEKTRİK VERİLMEYECEK

İsrail Enerji Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi’nde rehin tutulan İsrailliler evlerine dönmeden Gazze'ye elektrik, su ve yakıt verilmeyeceğini söyledi.

Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 6. gününe giren İsrail-Filistin çatışmasında abluka altındaki Gazze’de İsrail’in yoğun bombardımanı nedeniyle artan insani yardım çağrılarına cevap verdi.

İsrailli Bakan, "Gazze'ye insani yardım mı? İsrailli esirler evlerine dönene kadar hiçbir elektrik şalteri açılmayacak, hiçbir su musluğu açılmayacak ve hiçbir yakıt kamyonu içeri girmeyecek" ifadelerini kullandı.

Katz, İsrail’in Gazze’de silahlı-sivil ayrımı yapmaksızın toplu cezalandırma yöntemine başvurduğu yönünde yapılan uluslararası tepkilere, "İnsani olana karşı insani. Kimse bize ahlak dersi vermesin" sözleriyle çıkıştı.

BİDEN'IN AÇIKLAMASINA BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'de 'teröristlerin, çocukların kafasını kestiğine' dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini ifade etti.

Biden, çarşamba günü ABD'de yaşayan Yahudi cemaati liderleriyle toplantısında konuşurken, “Bu işi uzun zamandır yapıyorum. Teröristlerin çocukların kafalarını kestiği fotoğrafları göreceğimi ve teyit edeceğimi hiç düşünmezdim” demişti.

CNN'in aktardığına göre bir Beyaz Saray yetkilisi, Joe Biden'ın açıklamaları yalanladı. Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın 'teröristlerin, çocukların kafasını kestiğine' dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini söyledi.

ABD'DEN İSRAİL'E DESTEK MESAJI ABD Başkanı Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptıkları görüşmede İsrail'e verdikleri desteğin süreceğini ifade ettikleri bildirildi. Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Biden ve Yardımcısı Harris, Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in "kendisini savunması ve halkını koruması sürecinde" ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin devam edeceği iletildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına gece boyunca devam etti. Gazze kentine düzenlenen saldırı sonucu bölgeden alev ve dumanlar yükseldi. (Fotoğraf: AA)

HAMAS: AKSA TUFANI BİRİNCİ DERECEDEN BİR SAVUNMA OPERASYONUDUR

Hamas Hareketi, 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana süren "İsrail işgalinin Filistin'deki ihlallerine cevap olarak yürütülen Aksa Tufanı operasyonunun birinci dereceden bir savunma operasyonu olduğunu" belirtti.

Hamas Hareketi, 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana süren "İsrail işgalinin Filistin'deki ihlallerine cevap olarak yürütülen Aksa Tufanı operasyonunun birinci dereceden bir savunma operasyonu olduğunu" belirtti.

Hamas Hareketi'nin resmi internet sitesinde Hareketin Siyasi Büro Üyesi Hüsam Bedran'ın Aksa Tufanı'na ilişkin basın açıklaması yayımlandı.

Bedran, açıklamasında "operasyonun İsrail işgalinin Filistin'deki ihlallerine bir cevap olarak, birinci dereceden bir savunma operasyonu olduğunu, İsrail askeri üsleri ve merkezlerini hedef aldığını" bildirdi.

"SİVİLLER ÖLDÜRÜLÜYOR" İDDİALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMAHamas'ın silahlı güçlerine ilişkin "İsrailli sivilleri öldürdükleri" yönündeki İsrail iddialarını yalanlayan Bedran, şunları kaydetti: "Dinimiz, sivillere dokunmayı ve hedef almayı bize yasaklar. Hamas savaşçıları, Kassam Tugayları Komutanı Ebu Halid Dayf'ın videolarında da anlattığı gibi, sivillere dokunulmaması gerektiği yönündeki öğütlerini yerine getirmiştir"

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına beşinci gününde de devam etti. Gazze'nin Han Yunus kentine düzenlenen saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. (Fotoğraf: AA)

BM: GAZZE'DE YERİNDEN EDİLENLERİN SAYISI 338 BİNİ GEÇTİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu.

BM Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasının başlamasından bu yana 338 binden fazla Filistinlinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı kaydedildi.

BM Genel Sekreteri daha önce yapmış olduğu açıklamada, 220 bin Filistinlinin Gazze'deki BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) bağlı tesislerde barındığını aktarmıştı.

İSRAİL ORDUSU: ÖLEN ASKER SAYISI 220

İsrail ordusu, 7 Ekim sabahından bu yana öldürülen askerlerinin sayısının 220 olduğunu açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, öldürülen 31 askerin daha kimliğinin açıklanmasına izin verildiği ve askerlerin ailelerinin bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan sınırındaki çatışmalarda hayatını kaybeden iki subay ve bir askerle birlikte 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısının 220'ye yükseldiği kaydedildi.

İSRAİL SAĞLIK BAKANI: HAMAS ÜYELERİNİ TEDAVİ ETMEYECEĞİZ

İsrail Sağlık Bakanı Moshe Arbel, İsrail’e saldırı düzenlerken yaralı halde ele geçirilen Filistinlilerin tedavisinin yapılmayacağını bildirdi.

Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanı Arbel, dün Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yazdığı mektubunda, saldırılarda yaralanan Hamaslıların devlet hastanelerinde tedavilerinin durdurulması emrini verdiğini açıkladı.

Mektubunda, "Sağlık sistemi bu zor zamanlarda İsrail askerlerinin tedavisine ve gelecek olana hazırlıklı olmaya odaklanmalıdır" diyen Arbel, kendi rehberliği altındaki kamu sağlığı sisteminin, Hamaslıları tedavi etmeyeceğini duyurdu.

Arbel, konuyla İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) veya İsrail Cezaevi Hizmetlerinin ilgilenmesi gerektiğini, Sağlık Bakanlığı olarak bu kurumlara gereken yardımı yapacaklarını belirterek, bu durumun yerine getirilmesi için Netanyahu'dan acil talimat talebinde bulundu. ​​​​​​​

"HASTANELERE 3 BİN 268 YARALI NAKLEDİLDİ"İsrail Sağlık Bakanlığı, İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim Cumartesi gününden bu yana hastanelere 3 bin 268 yaralı nakledildiğini duyurdu. Yedioth Aharonoth gazetesine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün hastanelerde 443 yaralının tedavi altına alındığı, bunlardan 105'nin durumlarının kritik olduğu bildirildi. Açıklamada, "Savaşın başladığı 7 Ekim Cumartesi sabahından bu yana, hastanelere nakledilen yaralı sayısı 3 bin 268'e ulaştı." ifadesi kullanıldı. İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'a göre, öldürülen İsraillilerin sayısı 1200 olurken, yaralı sayısı ise 2 bin 900 olarak kaydedildi.

BM'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), Gazze'de durumun çok tehlikeli olduğunu belirterek, insani ateşkes çağrısında bulundu.

UNOCHA Gazze Sorumlusu Hamade el-Beyari, ofisin resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada, "Bu aşamada birinci dereceden yapılması gereken, ateşkes ya da insani ateşkes. Böylece, yardım çalışanları, durumları değerlendirme imkanı bulabilir. Biz, şu ana dek sahada, durumları değerlendirecek güvenli bir ortam bulamadık" ifadelerini kullandı.

"Gazze Şeridi'nde durumun gerçekten tehlikeli olduğu belli, zorlayıcı şartlar hiç olmadığı kadar ağır olabilir" diyen Beyari, bu şartlarda insani yardımların sunulmasının da tehlikelerle çevrili olduğuna işaret etti.

Beyari kentteki insani duruma ilişkin, şunları aktardı:

"Tek elektrik santrali yakıt olmadığı için çalışmasını durdurmak zorunda kaldı. Bu da Gazzelileri sağlık ve su hizmeti almak konusunda olumsuz etkileyecek. Kaynak sıkıntısı var, dış dünya ile Gazze arasındaki geçiş kapıları tamamen kapalı, kentte tedarik zinciri kopuk."

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından hazırlanmış merkezlere sığınanların sayısının 280 bini aştığına dikkati çeken Beyari, Ajansa bağlı bazı merkezlerin de sığınanları karşılamaya uygun olmadığını belirtti.

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