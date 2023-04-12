İbrahim Varlı

24 saatlik Wagner isyanı: Rusya üzerinde ne tür kırılmalar yaratacak?
Wagner kalkışmasını pek çok açıdan değerlendirmek mümkün. Kremlin’in “silahlı isyan” olarak tanımladığı kalkışma, kısa sürede sönümlense de bunun Rusya üzerindeki...
Sosyal demokratların başına bir Marksist geçerse
Sadece bizde değil dünyanın pek çok ülkesinde de sosyal demokratlar arayışta. Zira derin bir ideolojik, politik kriz söz konusu. Bu...
Tarihin tekerrürü değişimin sancısı
Kapitalist-emperyalist dünya sisteminin tahakkümü altındaki yerkürenin dört bir köşesinde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Kapitalist sistem yapısal bir krizin girdabında, emperyalist...
Erdoğan’ın ‘sır küpü’, AKP’nin Ortadoğu’da daralan oyun alanı
Ortadoğu’nun iki ezeli rakip aktörü İran ve Suudi Arabistan, yedi yıl aradan sonra ilişkileri normalleştirdi. Tahran Riyad’da elçilik açtı. İran...
Dış güçler Erdoğan’dan neden memnun?
Ülke tarihinin en baskıcı, anti demokratik, hileli seçimi geride kaldı. Kendi bekasını ülkenin bekasıyla eşitleyen Erdoğan’ın olmadık manipülasyonlara başvurarak “dış...
Tarih kendilerini yenilmez gören nice liderler, rejimler gördü
•Nasıl yapmalı belki bilmiyoruz, ama en azından ne yapılmaması gerektiğini biliyoruz: Umutsuzluğa, çaresizliğe yer yok. Kuşkusuz ki hazır bir reçete...
Faşizm, neofaşizm, tarihsel görev
İnsanlığın Hitler faşizminden kurtuluşunun 78’inci yıldönümünü geride bıraktık. Sovyet Kızılordu 8 Mayıs 1945’te Berlin’e girerek faşist Nazi rejimini alt edip...
Kesik damarlardan yükselen umut
Latin Amerika’nın Kesik Damarları’nın ölümsüz yazarı Eduardo Galeano, "topraklarındaki zenginlikler nedeniyle beş yüzyıldır kesintisiz bir şekilde yağmaya ve saldırıya maruz...
Maltepe’den izlenimler: Sınıfın aklı sandıkta
Meydanın rengi seçimdi: İstanbul’da seçim arifesine denk gelen 1 Mayıs, birçok yönüyle değerlendirilecek olsa da “emek bayramı”na damgasını vuran sandıktı....
Salzburg dersi; Sosyalistlere verilen oylar boşa gitmez
Her seçimin değişmez kaderidir, oyların bölünmemesi için çeşitli partilere oy vermeye davet edilmek. “Bu seçim çok önemli, oylar bölünmesin veya boşa...
İhvan’ın sonbaharı
Kısa bir süre öncesine kadar Ortadoğu halklarının başına sardırılan siyasal İslamcılığın yerinde yeller esiyor. Arap Baharı’nın ardından Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya...
Siyasal İslamcılar kaybederken Tunus ve Sudan’da ne oluyor?
Sudan egemenler arasında iktidar savaşına sahne olurken Kuzey Afrika ülkesi Tunus’ta siyasal İslamcıların sonbaharı yaşanıyor. Arap Baharı’nın laboratuvarı olan ülkede...
Suikast, operasyon, manevra: Dış politika AKP’ye seçim kazandırır mı?
Kritik 14 Mayıs seçimi öncesi şapkadan tavşan çıkarma peşindeki tek adam rejiminin umudu dış politika. İçerideki ekonomik ve toplumsal yıkımın...
Karadağ’da 30 yıllık iktidar nasıl sonlandı?
Batı ile Rusya ve Sırbistan arasında bölünen Batı Balkanlar’ın 600 bin nüfuslu küçük ülkesi Karadağ’da pazar günü kritik bir seçim...
100 yıllık değişim
Dünya benzeri en son yüz yıl önce görülen bir değişim sancısı içerisinde. Güç dağılımının yeniden belirlenmeye çalışıldığı, pazarların...
Lula, Orban, Lasso... Seçim dersleri
Tarih 30 Ekim 2022. Yer Brezilya. 3 Ekim’deki devlet başkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı Lula da Silva yüzde 47,94,...