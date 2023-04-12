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İbrahim Varlı
24 saatlik Wagner isyanı: Rusya üzerinde ne tür kırılmalar yaratacak?
Wagner kalkışmasını pek çok açıdan değerlendirmek mümkün. Kremlin’in “silahlı isyan” olarak tanımladığı kalkışma, kısa sürede sönümlense de bunun Rusya üzerindeki...
  • 28.06.2023 06:00
Sosyal demokratların başına bir Marksist geçerse
Sadece bizde değil dünyanın pek çok ülkesinde de sosyal demokratlar arayışta. Zira derin bir ideolojik, politik kriz söz konusu. Bu...
  • 21.06.2023 06:00
Tarihin tekerrürü değişimin sancısı
Kapitalist-emperyalist dünya sisteminin tahakkümü altındaki yerkürenin dört bir köşesinde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Kapitalist sistem yapısal bir krizin girdabında, emperyalist...
  • 14.06.2023 06:00
Erdoğan’ın ‘sır küpü’, AKP’nin Ortadoğu’da daralan oyun alanı
Ortadoğu’nun iki ezeli rakip aktörü İran ve Suudi Arabistan, yedi yıl aradan sonra ilişkileri normalleştirdi. Tahran Riyad’da elçilik açtı. İran...
  • 08.06.2023 06:00
Dış güçler Erdoğan’dan neden memnun?
Ülke tarihinin en baskıcı, anti demokratik, hileli seçimi geride kaldı. Kendi bekasını ülkenin bekasıyla eşitleyen Erdoğan’ın olmadık manipülasyonlara başvurarak “dış...
  • 31.05.2023 06:00
Tarih kendilerini yenilmez gören nice liderler, rejimler gördü
•Nasıl yapmalı belki bilmiyoruz, ama en azından ne yapılmaması gerektiğini biliyoruz: Umutsuzluğa, çaresizliğe yer yok. Kuşkusuz ki hazır bir reçete...
  • 17.05.2023 06:30
Faşizm, neofaşizm, tarihsel görev
İnsanlığın Hitler faşizminden kurtuluşunun 78’inci yıldönümünü geride bıraktık. Sovyet Kızılordu 8 Mayıs 1945’te Berlin’e girerek faşist Nazi rejimini alt edip...
  • 10.05.2023 06:30
Kesik damarlardan yükselen umut
Latin Amerika’nın Kesik Damarları’nın ölümsüz yazarı Eduardo Galeano, "topraklarındaki zenginlikler nedeniyle beş yüzyıldır kesintisiz bir şekilde yağmaya ve saldırıya maruz...
  • 03.05.2023 06:30
Maltepe’den izlenimler: Sınıfın aklı sandıkta
Meydanın rengi seçimdi: İstanbul’da seçim arifesine denk gelen 1 Mayıs, birçok yönüyle değerlendirilecek olsa da “emek bayramı”na damgasını vuran sandıktı....
  • 02.05.2023 06:15
Salzburg dersi; Sosyalistlere verilen oylar boşa gitmez
Her seçimin değişmez kaderidir, oyların bölünmemesi için çeşitli partilere oy vermeye davet edilmek. “Bu seçim çok önemli, oylar bölünmesin veya boşa...
  • 26.04.2023 06:00
İhvan’ın sonbaharı
Kısa bir süre öncesine kadar Ortadoğu halklarının başına sardırılan siyasal İslamcılığın yerinde yeller esiyor. Arap Baharı’nın ardından Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya...
  • 20.04.2023 08:31
Siyasal İslamcılar kaybederken Tunus ve Sudan’da ne oluyor?
Sudan egemenler arasında iktidar savaşına sahne olurken Kuzey Afrika ülkesi Tunus’ta siyasal İslamcıların sonbaharı yaşanıyor. Arap Baharı’nın laboratuvarı olan ülkede...
  • 19.04.2023 07:05
Suikast, operasyon, manevra: Dış politika AKP’ye seçim kazandırır mı?
Kritik 14 Mayıs seçimi öncesi şapkadan tavşan çıkarma peşindeki tek adam rejiminin umudu dış politika. İçerideki ekonomik ve toplumsal yıkımın...
  • 12.04.2023 06:30
Karadağ’da 30 yıllık iktidar nasıl sonlandı?
Batı ile Rusya ve Sırbistan arasında bölünen Batı Balkanlar’ın 600 bin nüfuslu küçük ülkesi Karadağ’da pazar günü kritik bir seçim...
  • 05.04.2023 06:30
100 yıllık değişim
Dünya benzeri en son yüz yıl önce görülen bir değişim sancısı içerisinde. Güç dağılımının yeniden belirlenmeye çalışıldığı, pazarların...
  • 29.03.2023 06:30
Lula, Orban, Lasso... Seçim dersleri
Tarih 30 Ekim 2022. Yer Brezilya. 3 Ekim’deki devlet başkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayı Lula da Silva yüzde 47,94,...
  • 22.03.2023 06:30
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