O karanlığa artık millet izin vermez

İmamoğlu: İBB’de bir avuç insana rant sağlayan dönemi 2019’da kapandı. Düzeni sağlam temellerle değiştirdik. Bir daha da millet o karanlık dönemin gelmesine müsaade etmeyecek. Onlar çabalıyor ama başaramayacaklar.

Tüm gözler mega kent İstanbul’da.

Sandıktan çıkacak sonuç sadece 16 milyon kentin değil tüm bir ülkenin de “kaderi”ni belirleyecek.

İktidar cumhurbaşkanıyla, bakanlarıyla İstanbul’a yığınak yapsa da CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AKP’li Murat Kurum’a karşı önde. Eşit, adil olmayan bir yarışa rağmen seçimi kazanacağından emin olduğunu söyleyen İmamoğlu, İBB’deki makamında BirGün’ün sorularını yanıtladı.

İktidar İstanbul seçimi genel seçim havasında sürdürüyor. Tüm devlet gücüyle kampanya yürütüyor. İBB neden bu kadar önemli?

2019 seçimlerinden başlayıp, 5 yıllık İBB yönetiminde devam eden süreç, 31 Mart seçimleri arefesinde zirve yaptı. Dünyanın neresinde bir Dışişleri bakanı seçim kampanyası yapar? Seçim ve sandık güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanı, dünyanın neresinde esnaf gezip oy ister? Sağlık Bakanı çökmüş hasta randevu sistemini çözmek yerine İstanbul’da turluyor. Adalet Bakanı için hele sözün bittiği yerdeyiz. Bu, devlet yönetim aklının da ahlakının da geldiği ibretlik durumu gösteriyor. Bazı bakanların adını ilk kez AKP seçim kampanyasına katılınca duyduk. İBB’nin bir avuç insana hizmet eden, bir avuç insana rant sağlayan, kentin sakinlerini düşünmek yerine rantın sahiplerini düşünen aklı ve dönemi 2019’da kapandı. Düzeni değiştirdik. Hem de çok sağlam temellerle değiştirdik. Bir daha da bu millet o karanlık dönemin gelmesine müsade etmeyecek. Onlar bu düzeni tekrar tesis etmek için çabalıyor ama başaramayacaklar.

CHP, bir önceki seçimde yaptığı “millet ittifakı” yerine, “kent uzlaşısı” ya da “halk ittifakı” strateji izliyor. Bunun İstanbul seçmenindeki etkisi nasıl?

Bizim ittifakımızın adı İstanbul İttifakı, Halk İttifakı. Bu ittifak 2019’da kuruldu o günden bugüne de güçlenerek devam ediyor. İçinde her partiden yüzbinlerce insan var. İstanbul İttifakı’nın kalıcı ve güçlü olmasını sağlayan temel argüman belediyecilik hizmetlerinde eşit ve adil olmamızdır. Biz insanları oy veren vermeyen diye ayırmadık. Kökeni, inancı, memleketi üzerinden ayırmadık. İşe alımdan tutun da, metro yapımına kadar çok geniş bir hatta tüm iş ve işlemlerimiz böyledir. Yani bu bir strateji değil, bizim çalışma ve hayata yaklaşım tarzımızdır. Biz buyuz. İstanbul İttifakı; içinde takiyye, içinde menfaat, içinde farklı bir ajanda barındırmaz.

Seçim adil, eşit bir ortamda yapılmıyor. Murat Kurum ile değil, bütün bir devlet gücüne karşı yarışıyorsunuz. Buna rağmen yine de öndesiniz.

16 milyon İstanbullu’nun gücü karşısında kim durabilir ki? Bu seçimde egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu İstanbul’da görecekler. Devlet ve hükümet gücü kullanarak, milletin gücünün önüne geçebileceğini zanneden varsa o rüyadan seçim gecesi uyanır. Halk ne derse o olur. Halk da en doğru tercihi yapar. Anketlerde hep önde olduk, sona geldik yine öndeyiz. Ben anketlere önem veririm ama daha önemli bir şey var benim için. Ben çarşıda, pazarda, sokakta olan biriyim. Toplumda bize olan teveccühün çok daha farklı kesimlerde yaygınlaşmış olduğunu gözlemledim. Bu beni en çok mutlu eden gelişme oldu. Bizden bizim temsil ettiğimiz anlayıştan geçmişte uzak duran insanların şimdi sevgiyle, parlayan gözlerle samimi duygularla bize koştuğunu görmek dünyanın en güzel hissi.

Belediye Meclisi’nde çoğunluğun olmaması size güçlükler yaşattı. Seçmene çağrınız nedir?

Bu 5 yıllık dönemde Meclis’de azınlık olmamızdan kaynaklanan çok sayıda sorun değerli BirGün Gazetesi’nde de bolca haberlere konu oldu. Örnek vermek gerekirse, aylarca bütçe çalışıyorsunuz, Meclis’e kabul ediliyor. Bir süre sonra herkesin onayladığı bütçeye göre alınması gereken kararlara bu kez ret oyu veriyorlar ve engelliyorlar. O yüzden İstanbullulardan bu seçimde Meclis’de bizi çoğunluğu sağlayacak rakamda desteklemesi çok önemli. Bizi yavaşlatmaya çalışan Meclis yapısının değişmesi, İstanbul’u çok daha güçlü yapacak. O yüzden parti oyu çok önemli.

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YENİ DÖNEMDE NELER YAPILACAK?

HIZRAY PROJESİ

HIZRAY Metro Hattı, Beylikdüzü ile Sabiha Gökçen istasyonları ile kenti uçtan uca bağlayacak. İstanbul Boğazının altından geçerek Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren, toplam 13 adet istasyonuyla, yaklaşık 74,5 km uzunluğunda ve hızı 140 kilometreye ulaşan express bir metro hattı olarak tasarlandı. Hat üzerinde bulunan tüm istasyonlar diğer hatlarla entegre olacak. Yolculuk süresi 53 dakika olan HIZRAY, günde 1.5 milyon, yılda 550 milyon yolcu taşıyacak. Çok önem veriyoruz bu büyük ulaşım yatırımına.

SEFAKÖY-TÜYAP METRO HATTI

İBB’nin şehrin batı kesimine yapacağı ilk metro hattı olacak. Bu hat hiçbiraylı ulaşım hizmeti almayan 3,5 milyon istanbulluya hizmet edecek. Toplam 10 istasyon, 18,51 km uzunluğunda, 55 dakika yolculuk süresi, günde bir milyona yakın yolcu taşıyacak. Mahmutbey, Bahçeşehir, Esenyurt metrolarına entegre. Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Küçükçekmece’ye hizmet edecek. Proje Çobançeşme-Beylikdüzü metrobüs hattını güzergahını takip ettiği için oradaki metrobüs yolcu talebini çekecek. Proje uzun zamandır Cumhurbaşkanından imza bekliyor. Artık finansmanını dahi bulduğumuz bu projeyi daha fazla engelleme şansı kalmadı. Hızla başlayıp, bize kaybettirilen yaklaşık 2 yıllık süreyi telafi edeceğiz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Planlama çalışmalarında sona gelinen 10 riskli alandaki 125 bin konutta dönüşümün önünü açacağız. İlk etapta yaklaşık 500 bin İstanbullu depreme dayanaklı konutlara kavuşacak. Binasını güçlendirecek olanların da yanında olacağız. Güçlendirme yapılabilecek 60 bin konutu sisteme dahil edeceğiz. 2023’de kentsel dönüşümde 10 bin konut sözü verdik. Bu ay itibariyle 12 bin konutu teslim ettik. İstanbul Yenileniyor ve diğer kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 2024-2029 arasında 50 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz.

SOSYAL YARDIMLAR ARTACAK

150 bin kadına İBB Kadın Sağlık Kartı sağlanacak. 100 bin anne adayına Hamile Beslenme Paketi ulaştırılacak. Engelli çocuğu olan 50 bin anneye 5 bin TL nakit destek. 10 bin anneye ayda bir bebek bezi ve bebek maması yardımı yapılacak. Tek emekli maaşıyla geçinenlere yılda 10 bin TL Pazar desteği verilecek ve günde bir adet ücretsiz Halk Ekmek ulaştırılacak. Tek asgari ücretle geçinenlere 10 bin TL ulaşım desteği ve 10 TL Pazar desteği sunulacak. Birinci sınıfa başlayan 30 bin kız çocuğuna 3 bin TL eğitime başlangıç desteği verilecek. 2 milyon adet Okul Beslenme Paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ebeveyn kaybı yaşamış, şehit veya engellilik durumu olan 100 bin öğrenciye 3 bin TL destek verilecek. 5 yılda 100 bin yeni evli çifte 30 bin TL destek sağlanacak. Yenidoğan Destek Paketi 3 katına çıkacak. 45 bin haneye verilecek. 100 bin öğrenciye 15 bin TL burs verilecek. Burstan yararlanamayan 100 bin öğrenciye ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak. Lise ve üniversite öğrencilerine yılda 2 defa kıyafet kuponu verilecek.

BULUT NEFES ALANI OLACAK

İBB, İstanbul trafiğine “yaya” odaklı çözüm getiriyor. BULUT, Zincirlikuyu Transfer Merkezi’ne yayalar için tasarlanmış bir yollar üstü transfer parkı olacak . BULUT Levent-Beşiktaş hattında Zincirlikuyu Transfer Merkezi’nin yarattığı kesintiyi onarmayı öneriyor. Büyükdere Caddesi’ne, kollarını Gayrettepe, Esentepe, Levazım ve Balmumcu mahallelerine uzatan yollar üstü bir yaya kaldırım sistemi kuruyor. Dolayısıyla BULUT, aralarındaki yaya dolaşımı çoktan kopmuş bu mahalleleri ve aksları tekrar birbirine bağlıyor; şehir içi yaya dolaşımını trafikten uzak çalışır hale getiriyor.