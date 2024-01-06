Haliç’e sinen hava: Başaracağız

“Tam yol ileri” sloganıyla seçim çalışmalarına dün itibariyle start veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen aday lansmanında kendinden emindi.

İmamoğlu’ndaki bu emin tavrın salonun tümüne yansıdığını söylemek abartı olmaz. Kentin dört bir tarafından -hatta dışından da- gelen binlerce kişi Saray rejiminin tüm algı operasyonuna, manipülasyonlarına ve karalamalarına inat kenti yeniden kazanacaklarına inanıyor.

SALONDA FISILTILAR

Belki de bu nedenle tıklım tıklım dolu olan salonda coşku daha önceki lansmanlara kıyasla bir nebze de olsa azdı. Bu durumu “kazandık, yine kazanacağız” özgüvenine bağlamak da mümkün, ilçe belediye başkanlarının açıklanmamasına da.

Salondakiler İmamoğlu’nun lansmanına gelse de salon içinde ve dışında ilçe belediye başkan adaylarına dair yoğun bir kulis, konuşma ve fısıltılar vardı. Gelenler gruplar halinde, kendi aralarında kimlerin aday gösterilmesini veya kimlerin gösterilmemesini konuşuyorlardı.

İBB organizasyonu olsa gerek İmamoğlu, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve Genel Başkan Özgür Özel’den daha fazla alkış aldı. İmamoğlu’nun her zamanki “sakin” tavrı, konuşma belagati solundakileri kilitledi.

TRAVMA ATLATILMIŞ

Haliç’e sinen hava, ana muhalefet partisinin seçim yenilgisini atlattığı, “değişim”ci kadroların kısa bir süre zarfında inisiyatifi ele alarak “kara bulutları” dağıttığı yönündeydi. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik’in genç, dinamik yapılarıyla CHP taban ve vitrinine yeni bir soluk kattığı net bir şekilde hissediliyor.

GEZİ’NİN RUHU

Gerek Özgür Özel’in gerekse de İmamoğlu’nun konuşmalarında Gezi Direnişi’ne yaptıkları “özel” vurgu, CHP’nin seçim stratejisine dair işaretler verdi. Gezi’nin bir kent-yaşam hakkı mücadelesi olduğunun ısrarla vurgulandığı konuşmalarda mücadele sahiplenildi. Gezi ruhuyla, değerleriyle, kapsayıcılığıyla hareket edileceği mesajları verildi.

Özellikle Genel Başkan Özel, Gezi’ye özel önem atfetti ve konuşmasının önemli bir kesitini buna ayırdı. Özel, “Yargıtay darbesi”ni de sert sözlerle eleştirirken Anayasa’nın yok sayılarak TİP milletvekili Can Atalay’ın bırakılmamasını kınadı, Gezi tutuklularına ve Gezi'ye kuvvetli bir şekilde sahip çıkacaklarının altını bir kez daha çizdi.

Özel’in halkçı belediyecilik vurgusu ise İstanbul üzerinden diğer belediyelere bir göndermeydi.

ZOR AMA MÜMKÜN

Değişim sürecinden bu yana CHP’nin gerçekleştirdiği en kitlesel buluşmalardan birisi olan Haliç’teki lansman, sosyal demokratların hali pür mealine dair hatırı sayılı doneler sundu. İktidarın olası kumpaslarına dair gözlerde beliren endişenin yanında, eşitsiz geçeceği başından belli olana seçimi tüm zorluklara rağmen yeniden kazanılacağına dair inanç daha belirgindi.