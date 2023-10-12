Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

İsrail, Suriye'de Şam ve Halep Havalimanı'nı vurdu

Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in, Şam ve Halep'teki ana havalimanlarını vurduğunu bildirdi.

Dünya
  • 12.10.2023 14:41
  • Giriş: 12.10.2023 14:41
  • Güncelleme: 12.10.2023 14:57
İsrail, Suriye'de Şam ve Halep Havalimanı'nı vurdu

Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in, Şam ve Halep Havalimanı'nı vurduğunu açıkladı.

Reuters'ın Suriye Devlet Televizyonu'nu kaynak gösterdiği haberinde, "İsrail saldırılarla Suriye'de Şam ve Halep'te bulunan ana havalimanlarını hedef aldı" denildi.

İsrail'in saldırısının ardından Suriye hava savunma sisteminin aktif hale getirildiği belirtildi.

KARŞILIKLI TOP ATIŞLARI YAPILMIŞTI

Suriye’den İsrail topraklarına top atışı yapıldığı, İsrail'in de aynı şekilde karşılık verdiği belirtilmişti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi” denilmişti.

Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedilmişti.

İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtilmişti.

Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda 6. gün | 338 binden fazla Filistinli yerinden oldu
İsrail-Filistin çatışmalarında 1 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
BirGün'e Abone Ol

 

 

 