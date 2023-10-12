İsrail, Suriye'de Şam ve Halep Havalimanı'nı vurdu
Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in, Şam ve Halep'teki ana havalimanlarını vurduğunu bildirdi.
Suriye Devlet Televizyonu, İsrail'in, Şam ve Halep Havalimanı'nı vurduğunu açıkladı.
Reuters'ın Suriye Devlet Televizyonu'nu kaynak gösterdiği haberinde, "İsrail saldırılarla Suriye'de Şam ve Halep'te bulunan ana havalimanlarını hedef aldı" denildi.
İsrail'in saldırısının ardından Suriye hava savunma sisteminin aktif hale getirildiği belirtildi.
KARŞILIKLI TOP ATIŞLARI YAPILMIŞTI
Suriye’den İsrail topraklarına top atışı yapıldığı, İsrail'in de aynı şekilde karşılık verdiği belirtilmişti.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi” denilmişti.
Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedilmişti.
İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtilmişti.