Biden 'Başı kesilen çocukların fotoğraflarını gördüm' dedi, Beyaz Saray yalanladı

Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'de 'teröristlerin, çocukların kafasını kestiğine' dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini söyledi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'de 'teröristlerin, çocukların kafasını kestiğine' dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini ifade etti.

Biden, çarşamba günü ABD'de yaşayan Yahudi cemaati liderleriyle toplantısında konuşurken, “Bu işi uzun zamandır yapıyorum. Teröristlerin çocukların kafalarını kestiği fotoğrafları göreceğimi ve teyit edeceğimi hiç düşünmezdim” demişti.

CNN'in aktardığına göre bir Beyaz Saray yetkilisi, Joe Biden'ın açıklamaları yalanladı. Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın 'teröristlerin, çocukların kafasını kestiğine' dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini söyledi.

Öte yandan BBC'ye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi ise "Biden, İsrail'den gelen haberlere atıfta bulunuyordu" dedi.