Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Biden 'Başı kesilen çocukların fotoğraflarını gördüm' dedi, Beyaz Saray yalanladı

Beyaz Saray yetkilisi, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'de 'teröristlerin, çocukların kafasını kestiğine' dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini söyledi.

Dünya
  • 12.10.2023 10:36
  • Giriş: 12.10.2023 10:36
  • Güncelleme: 12.10.2023 10:58
Biden 'Başı kesilen çocukların fotoğraflarını gördüm' dedi, Beyaz Saray yalanladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail'de 'teröristlerin, çocukların kafasını kestiğine' dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini ifade etti.

Biden, çarşamba günü  ABD'de yaşayan Yahudi cemaati liderleriyle toplantısında konuşurken, “Bu işi uzun zamandır yapıyorum. Teröristlerin çocukların kafalarını kestiği fotoğrafları göreceğimi ve teyit edeceğimi hiç düşünmezdim” demişti.

CNN'in aktardığına göre bir Beyaz Saray yetkilisi, Joe Biden'ın açıklamaları yalanladı. Beyaz Saray yetkilisi, Biden'ın 'teröristlerin, çocukların kafasını kestiğine' dair resimler ve doğrulanmış haberler görmediğini söyledi.

Öte yandan BBC'ye konuşan bir Beyaz Saray yetkilisi ise "Biden, İsrail'den gelen haberlere atıfta bulunuyordu" dedi.

Filistin-İsrail hattındaki çatışmalarda 6. gün | 338 binden fazla Filistinli yerinden oldu
BirGün'e Abone Ol

 

 

 