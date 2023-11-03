ABD Dışişleri Bakanı Blinken üçüncü kez İsrail’de

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana üçüncü kez İsrail’i ziyaret etti.

İsrail’in Filistin’e saldırılarında 28. güne girildi. Bu süreçte ABD Dışişleri Bakanı Blinken, üçüncü kez İsrail'i ziyaret etti. Blinken son olarak bu sabah başkent Tel Aviv'e ulaştı.

Blinken, ziyareti kapsamında ilk olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşecek, daha sonra ülkenin savaş kabinesi üyeleriyle bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile de görüşmesi planlanan Blinken, son olarak muhalefet lideri Yair Lapid ile görüşecek.

ABD’den ayrılmadan önce gazetecilere konuşan Blinken, Filistinli sivillere verilen zararın azaltılmasını sağlamak için İsrail’den "somut önlemler" isteyeceğini söyledi.

"GEÇİCİ VE BÖLGESEL ATEŞKES"

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, ABD'nin genel bir ateşkesi savunmadığını ancak insanî yardımların Gazze'ye ulaşması için geçici ve bölgesel ateşkes ilan edilmesi gerektiğini, Blinken'ın da bu görüşleri İsrailli yetkililere ileteceğini söyledi.

İSRAİL ORDUSU, "ATEŞKES OLMAYACAK" DEDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, dün Gazze Şeridi’ndeki kara operasyonuna katılan 4 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Kara operasyonunda ölen asker sayısının 23’e yükseldiği aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari ise dün gece gerçekleştirdiği basın toplantısında, Gazze Şeridi’nin en büyük şehri olan Gazze’ye yönelik kuşatmanın tamamlandığını, ateşkes seçeneğinin ise masada olmadığını duyurdu.