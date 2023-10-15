ABD, Doğu Akdeniz’e ikinci uçak gemisini gönderiyor

ABD Merkez Komutanlığı, USS Eisenhower uçak gemisinin de Doğu Akdeniz’e gönderildiğini duyurdu. Daha önce de bölgeye USS Gerald R. Ford gemisini gönderen ABD, böylelikle bölgede ikinci uçak gemisini konuşlandırmış olacak.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Doğu Akdeniz'e ikinci uçak gemisini gönderme kararı aldı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Eisenhower uçak gemisinin Doğu Akdeniz’e gönderildiğini duyurdu.

CENTCOM tarafında yapılan açıklamada uçak gemisi USS Eisenhower'ın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in emriyle Doğu Akdeniz’e gönderildiğini belirtildi.

CENTCOM, USS Esienhower’ın daha önce bölgeye giden USS Gerald R. Ford uçak gemisine katılacağını belirtti.

CENTCOM’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Savunma Bakanı Lloyd J. Austin, USS Eisenhower’ın bu hafta başında bölgeye giden USS Ford’a katılması talimatını verdi” denildi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, verdiği emirle ilgili yaptığı açıklamada ise “USS Dwight D. Eisenhower’ın Doğu Akdeniz'e intikal etmeye başlaması talimatını verdim. İsrail'e yönelik düşmanca eylemleri ve Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından bu savaşı genişletme çabalarını caydırma çabamızın bir parçası olarak, Saldırı Grubu USS Philippine Sea (CG 58) güdümlü füze kruvazörü, USS Gravely (DDG 107) ve USS Mason (DDG 87) güdümlü füze destroyerleri ve dokuz uçak filosu ile Carrier Air Wing 3 ve gemiye bindirilmiş karargâh personelinden oluşmaktadır. USS Eisenhower, bu hafta başında bölgeye giden USS Gerald R. Ford’a katılacak.”