İsrail Başbakanı Netanyahu ulusa sesleniş konuşması yaptı: Amerikan uçak gemisi bize doğru geliyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "dünyanın en büyüklerinden" olarak nitelediği "Amerikan uçak gemisinin İsrail'e doğru geldiğini" söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Netanyahu, İsrail muhalefetine ulusal birlik hükümeti kurma çağrısında bulundu.

Kısa televizyon konuşmasında Netanyahu, "Dünyanın en büyüklerinden olan Amerikan uçak gemisi bize doğru geliyor. ABD İsrail'i her şekilde destekliyor." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "hükümetinin Kassam Tugayları'nın saldırdığı bölgelerde kontrolü yeniden ele alacağını" söyleyerek, "Kazanacağımız bir savaşın içindeyiz." diye konuştu.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) dün yapılan yazılı açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail'e yardıma hazır olması amacıyla uçak gemi filosunu Doğu Akdeniz'e gönderme talimatı verdiği belirtilmişti.