Haaretz: İlhak ve mülksüzleştirme hükümeti kuran Netanyahu, Filistinlilerin haklarını görmezden geldi

İsrail'in en eski gazetesi 'Haaretz', Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sert eleştirilerde bulundu. Netanyahu'nun "ilhak ve mülksüzleştirme hükümeti kurduğu" belirtilen başyazıda, İsrail Başbakanı'nın "Filistinlilerin varlığını ve haklarını açıkça görmezden gelen bir dış politikayı benimsediği" kaydedildi.

Filistinli direniş örgütleri ile İsrail güçleri arasında Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuyla başlayan çatışmalar sürüyor.

İsrail'in en eski günlük gazetesi 'Haaretz', yayımladığı başyazı ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sert eleştirilerde bulundu.

"Netanyahu İsrail-Gazze Savaşının Sorumluluğunu Taşıyor" başlıklı başyazıda, "İsrail'in başına gelen felaketin sorumlusu tek bir kişidir; Binyamin Netanyahu. Engin siyasi deneyimi ve güvenlik konularındaki yeri doldurulamaz bilgeliğiyle övünen Başbakan, bir ilhak ve mülksüzleştirme hükümeti kurarken, Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir'i kilit pozisyonlara atarken ve Filistinlilerin varlığını ve haklarını açıkça görmezden gelen bir dış politikayı benimserken, İsrail'i bilinçli olarak sürüklediği tehlikeleri tespit etmekte tamamen başarısız olmuştur" ifadelerine yer verildi.

"ETNİK TEMİZLİK İÇİN AÇIK ADIMLAR ATTI"

"Netanyahu geçmişte kendisini savaşlardan ve İsrail'in çok sayıda kayıp vermesinden kaçınan temkinli bir lider olarak pazarladı" denilen başyazıda, şunlar belirtildi: "Son seçimlerdeki zaferinden sonra bu ihtiyatın yerini 'tamamen sağcı bir hükümet' politikası aldı ve Batı Şeria'yı ilhak etmek, El Halil Tepeleri ve Ürdün Vadisi de dahil olmak üzere Oslo'da tanımlanan C Bölgesi'nin bazı kısımlarında etnik temizlik yapmak için açık adımlar attı."

Yazıda, şunlar vurgulandı: "Bu aynı zamanda yerleşimlerin büyük ölçüde genişletilmesini ve Mescid-i Aksa'nın yakınındaki Tapınak Tepesi'ndeki Yahudi varlığının güçlendirilmesini ve Suudilerle yaklaşan ve Filistinlilerin hiçbir şey alamayacağı bir barış anlaşmasıyla övünmeyi ve hükümet koalisyonunda açıkça "ikinci bir Nakba"dan bahsetmeyi de içeriyordu."