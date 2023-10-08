İsrail Komünist Partisi: ‘Yaşananların sorumlusu, Netanyahu hükümetinin işgal politikası’

İsrail-Filistin hattındaki çatışmalara dair açıklama yapan İsrail Komünist Partisi (MAKİ) ve sol partilerin oluşturduğu Barış ve Eşitlik için Demokratik Cephe (Hadash), “aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin canice işgal politikasının" bölgede yaşananlardan sorumlu olduğu belirtildi.

İsrail Komünist Partisi (MAKİ) ve sol partilerin oluşturduğu Barış ve Eşitlik için Demokratik Cephe (Hadash), Hamas'ın silahlı kanadının İsrail'e başlattığı Aksa Tufanı operasyonuyla birlikte bölgede yaşananlara dair ortak açıklama yayımladı.

soL’da yer alan habere göre, açıklamada, suçun aşırı sağcı Netanyahu hükümetinin canice işgal politikasına ait olduğu belirtildi ve “Faşist, sağcı hükümetin, işgali sürdürmek adına işlediği suçlar, önüne geçilmesi gereken bölge çapında bir savaşa yol açıyor. Böylesi zor günlerde dahi masum sivillere gelebilecek her türlü zararı tümüyle kınadığımızı, sivillerin akan kandan uzak tutulması gerekliliğini bir kez daha dile getiriyoruz. İşgalin, Arap ve Yahudi tüm kurbanlarının ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

İsrail Komünist Partisi ve Hadaş, cumartesi sabah saatlerinde Filistin güçlerinin Gazze’yi abluka altına alan duvarları yıkıp İsrail içlerine gerçekleştirdiği sızma harekatıyla başlayan savaşın tüm sorumluluğunun sağcı İsrail hükümetine ait olduğunu söyledi.

“İsrailli yerleşimcilerin, hükümetlerinin himayesi altında işgal altındaki toprakları birbirine kattığı, Mescid-i Aksa'ya saygısızlık ettiği ve Huara'da yeni bir pogrom gerçekleştirdiği şoke edici haftanın sonunda, bu sabah çok ciddi bir şekilde tırmanan gerilimle uyandık. Sağcı hükümetin ilk günden bu yana körüklediği gerilim, tüm bölgeyi, bölgesel ve tehlikeli bir savaşa sürüklüyor.”

Açıklamada tek bir çözüm olduğu belirtildi: “İşgali sona erdirmek için mücadele etmek ve Filistin halkının meşru talep ve haklarını tanımak.”

Netanyahu hükümetinin bugünkü gelişmeleri Gazze Şeridi’ne karşı bir intikam saldırısı için kullanması olasılığından kaygı duyulduğu da açıklamada belirtildi.

İsrail Komünist Partisi ve Hadaş, benzer şekilde, İsrail’de yaşayan Arap yurttaşlara karşı intikam çabalarına girişilmemesi konusunda da uyarıda bulundu.