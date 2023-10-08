Filistin-İsrail hattında çatışma | Toplam ölü sayısı 1000'i aştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 413'e, yaralı sayısının ise 2 bin 243'e yükseldiğini açıkladı. İsrail de saldırılarda hayatını kaybeden İsraillilerin sayısının 700’e, yaralıların sayısının ise 20’si ağır toplam 2 bin 156 kişiye yükseldiğini duyuruldu.

Gazze Ortak Operasyon Odası'nın dün sabah İsrail’e karşı "Aksa Tufanı" adıyla düzenlediği saldırıların ardından bölgede tansiyon düşmezken ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 413'e, yaralı sayısının ise 2 bin 243'e yükseldiğini açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 78'i çocuk ve 41'i kadın olmak üzere 413'e, yaralı sayısının ise 213'ü çocuk ve 140’ı kadın olmak üzere 2 bin 243'e yükseldiğini bildirdi.

Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı 700’e, yaralıların sayısı ise 20’si ağır toplam 2 bin 156 kişiye yükseldi.

İSRAİL, GAZZE'YE AKARYAKIT VE MAL TEDARİKİNİ DURDURDU

İsrail, Hamas'ın dün başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunun ardından, Gazze'ye akaryakıt ve mal girişini durdurma kararı aldı.

Yediot Ahronot gazetesinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberde, İsrail Güvenlik Kabinesinin düzenlediği toplantıda bir dizi karar alındığı belirtildi.

Karar kapsamında Gazze'ye yakıt ve mal girişinin yasaklandığı kaydedildi.

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz de daha önce Gazze Şeridi'ne sağlanan elektriğin kesilmesi talimatı vermişti.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE'DE HAMAS'A AİT 4 BÜYÜK BİNAYI VURDUK

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait olduğunu iddia ettiği 4 büyük binanın hedef alındığını duyurdu.



Ordudan yapılan yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, Hamas'la bağlantılı ofislerin yer aldığı ve üst düzey üyelerinin operasyon yürütmek için kullandığı öne sürülen yüksek katlı 2 binaya saldırı düzenlediği kaydedildi.



Açıklamada, Hamas liderleri ve üyelerine ait ofisler ile Hamas bünyesindeki çeşitli oluşum ve birimlere ait olduğu iddia edilen büroların yer aldığı binanın "Filistin" adını taşıdığı kaydedildi.



Gün içinde büyük 2 binanın daha vurulduğu hatırlatılan açıklamada, böylece Hamas için önemli 4 binaya saldırı düzenlenmiş olduğu ifade edildi.

İSRAİL'DEN HAVA SALDIRISI

Gece saatlerinde ise İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini bombaladığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinde bulunan Burc Vatan alışveriş merkezine hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucu bölgeden alev ve yoğun dumanlar yükseldi.

BAZI BÖLGELERİ BOŞALTMA ÇAĞRISI

Öte yandan AA'nın aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerindeki Filistinlileri can güvenlikleri için evlerini terk etmeye çağırıp sığınaklara gitmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze halkına uyarıda bulundu.

Paylaşımında "Hamas'ın saldırıları İsrail ordusunu Gazze'de harekete geçmeye zorluyor. Bu nedenle can güvenliğiniz için derhal yaşadığınız yerleri terk edin" ifadelerini kullanan Adraee, boşaltılması gereken bölgeleri de sıraladı.

Buna göre, El-Mekusi bölgesi, Beyt Hanun ve Şucaiyye Mahallesi'nin doğu kesimi sakinlerinin Gazze kent merkezine, kuzey bölgesi, El-Bıreyc'in doğusu ve El-Meğazi'nin güney ve doğusundakilerin Gazze kent merkezinde bulunan kamplardaki sığınaklara, Büyük Absan ve Küçük Absan bölgesindekilerin Han Yunus kent merkezine, Refah'takilerin de Refah kent merkezindeki sığınaklara gitmesi istendi.

Adraee ayrıca, yapılan durum değerlendirmesinin ardından, Gazze tümeninin kontrolü altındaki bölgenin kapalı askeri bölge ilan edildiğini ve buraya kesinlikle girilemeyeceğini belirterek, halktan bölgeye girmemelerini istedi.

İSRAİL GAZZE SINIRINDAKİ YERLEŞİM YERLERİNDEN İSRAİLLİLERİ TAHLİYE ETTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınında boşaltılan yerleşim birimi sayısının 24'e yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusu, çatışmaların yaşandığı ülkenin güneyindeki güvenlik durumu hakkında açıklama yaptı.

Filistinli silahlı unsurların sızma operasyonu gerçekleştirdiği Sderot'ta İsrail ordusu yoğun önlemler aldı / Fotoğraf: AA

Açıklamada sınırdaki Nahal Oz, Nir Am, Mefalsim, Kefar Aza, Gevim, Or Haner, Ivim, Netiv Haasara, Yad Mordeşayi, Karmiya, Zikim, Kerem Şalom, Kisufim, Holit, Sufa, Nirim, Nir Oz, Ayn Haşloşa, Nir Yitzak, Beeri, Magen, Reim, Saad ve Alumim yerleşim yerlerindeki sivillerin tahliye edildiği belirtildi.

İSRAİL'DE SAVAŞ HALİ İLAN EDİLDİ

İsrail'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nden başlayan saldırılar üzerine savaş hali ilan edildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, diğer istihbarat ve güvenlik üst düzey yetkilileri güvenlik oturumu düzenledi.

Oturumun ardından ülkede "savaş hali" ilan edildiği ve büyük askeri eyleme geçilmesinin onaylandığı kaydedildi.

Başbakanlığın açıklamasında ayrıca, "Gazze Şeridi'nden düzenlenen kanlı terör saldırısı, İsrail'i savaşa mecbur etti ve savaş 7 Ekim 2023 sabah 06.00'da başladı" ifadeleri kullanıldı.