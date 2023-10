İşgalciye karşı ‘tufan’

İsrail’in işgal ve saldırı politikalarına karşı Hamas, Filistin tarihinin en büyük askeri harekâtını başlattı. Savaşçılar İsrail kentlerine girerken Filistinli örgütler direnişin etrafında birleşti. İsrail ‘savaş durumu’ ilan ederken Filistin’e karşı saldırı başlattı. Netanyahu “Bu bize bir savaş ilanıdır” dedi, Mahmut Abbas ise kendilerini savunduklarını kaydetti. Bütün bölge diken üstünde.

Ortadoğu’da cehennemin kapıları bir kez daha açıldı. Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları dün sabah İsrail’e karşı "Aksa Tufanı" adı verilen Filistin tarihinin en büyük operasyonunu başlattı. El Kassam Tugayları komutanı Muhammed ed Dayf, ilk aşamada işgal altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

Roket saldırılarının ardından "askeri bir operasyonun" başladığını açıklayan Dayf, videoda mesajında, "Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü" ifade ederek, "İsrail’in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık. İşgalinin tüm suçlarına son vermeye karar verdik" dedi.

SAVAŞÇILAR KENTLERDE

Filistinli silahlı gruplar operasyonla birlikte İsrail’in sınır kentlerine girdi. Sderot kentinde bir polis merkezinin yanı sıra Gazze Şeridi’nin güneydoğu sınırındaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ve çevresindeki askeri nokta ele geçirildi.

Sokaklarda pek çok noktaya operasyonlar yapan direnişçiler çok sayıda İsrail askerini ve sivili de gözaltına aldı. Hamas, Gazze Şeridi komutanı Nimrod Aloni’yi ve bazı İsrail askerlerini esir aldı. Ele geçirilen tank ve askeri mühimmatların görüntüleni yayınlandı. enih alınan sivil ve askerler ise Gazze’ye götürüldü. Büyüyen direniş tüm Filistinlileri ayağa kaldırırken İsrail’e karşı her noktada eylemler yapıldı.

BU BİR SAVAŞ İLANI

İsrail ordusu, ‘sürpriz saldırı’ karşısında şaşkına dönerken İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), "Hamas’ın Gazze Şeridi’nden İsrail topraklarına yoğun bir şekilde roket attığın, bir dizi farklı noktadan İsrail topraklarına girildiğini" duyurdu. Açıklamada, "Güney ve orta bölgelerdeki sivillerin sığınakların içinde kalmaları gerekmektedir" denildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da, "özel güvenlik durumu" ilan edildiğini aktararak, "Hamas, İsrail Devleti’ne savaş açarak büyük bir hata yaptı. İsrail ordusu her yerde düşmana karşı savaşıyor. İsrail kazanacak" dedi.

Saldırıların ardından İsrail, onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne "Demir Kılıç Operasyonu"nu adını verdiği bir saldırı başlattı. Savunma Bakanı Yoav Gallant ise yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı. İsrail işgal altındaki Batı Şeria’dan Doğu Kudüs’e giriş çıkışları kapattı. İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi’ndeki Filistinli grupların fırlattığı roketlerden bazıları “Demir Kubbe” hava savunma sistemlerince imha edildi. İsrail ordu radyosu, Hamas’ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda 100’den fazla İsraillinin öldüğünü duyurdu. Ülke genelinde yaralı sayısının 1000’i geçtiği ifade edildi. İsrail’in karşı saldırısında ise onlarca Filistinlinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

***

Direniş tüm örgütleri birleştirdi

Hamas’ın saldırıları Filistinli direniş öğütlerini birleştirdi. İslami Cihad Hareketi, Hamas’ın başlattığı operasyona katıldığını açıkladı. Halkı direnişe çağıran Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ise şu açıklamayı yaptı: "Filistin halkını, saldırı karşısında dehşete uğramış siyonist düşmana karşı her sahada, her sokakta ve her alanda her türlü araç ile direnişe çağırıyoruz. FHKC, saldırının zamanlamasının şanlı Ekim Savaşı’na denk gelmesinin, Arap milleti halklarına ve bölge halklarına, bu savaşta kendi konumlarını fark etmeleri için bir çağrı olduğunu vurgulamaktadır.” El Fetih hareketi, gerilimin tırmanmasından tamamen İsrail hükümetini ve uluslararası toplumu sorumlu tuttu. Direnişin birleşik ulusal liderliği çerçevesini birleştirmenin gerekliliğini vurguladı ve yurtiçi ve yurtdışındaki büyük Filistin kitlelerini bu açık savaşa doğrudan katılmaya çağırdı.

***

Filistin’in kendini savunuyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı paylaşımda "Savaştayız ve kazanacağız. Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş. Düşmanımız, hiç bilmediği türden bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas ise İsrail saldırıları karşısında Filistin halkının kendini savunma hakkının olduğunu söyledi. "Aksa Tufanı" operasyonuna ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey sivil ve güvenlik yetkililerini Ramallah’ta toplayan Abbas, "İsrail işgali ve yerleşimci çeteler tarafından işlenen suçlara karşı Filistin halkı evlatlarının sebatı ve dirençle ayakta kalmaları için tüm gerekli unsurların sağlanması" talimatı verdi. Abbas, Filistin yönetimindeki lider kadrosuyla toplantıya başkanlık yaptı.

***

Dünyadan tepkiler: Suç ortaklarından İsrail’e destek, Hamas’a tepki

ABD’den yapılan açıklamada İsrail neye ihtiyaç duyarsa sahip olmasını sağlamak için çalışacağız" denildi. Başkan Joe Biden da Hamas’a karşı yürüttülen operasyonu desteklediği ifade etti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “İsrail’in bu tür saldırılara karşı kendini savunma hakkı vardır" ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Tırmanan şiddet karşısında derin bir şok yaşıyoruz. Hamas’ın bu saldırılarını kınamakta ve İsrail’in yanında durmaktayız" değerlendirmesinde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron İsrail’e yönelik mevcut terör saldırılarını şiddetle kınıyorum" açıklamasını yaptı. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise "Hamas tarafından İsrail vatandaşlarına karşı gerçekleştirilen saldırılar karşısında şok oldum. İsrail’in kendisini savunmaya mutlak hakkı vardır. İsrailli yetkililerle temas halindeyiz ifadelerini kullandı. Belçika, İspanya, İtalya, İsviçre, İrlanda, Hollanda, Hırvatistan, Avusturya, Yunanistan, Çekya, Slovenya, Finlandiya, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya ve Kosova yetkilileri de İsrail’e destek mesajlar yayımladı.

***

İsrail-Filistin sorununun tarihçesi

1948- İsrail kuruldu

İsrail 14 Mayıs 1948’de ilan edildi. Karar, ertesi gün yürürlüğe girdi. Filistinliler, 15 Mayıs’ı "El Nakba" diye anarlar, yani "Felaket" günü.

1964- FKÖ kuruldu

İsrail’in işgali başlarken Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) 1964’te Kudüs’te kuruldu. Yaser Arafat liderliğindeki örgüt direnişi yükseltti.

1967- 6 gün savaşı

İsrail ve Arap komşuları arasında artan gerginlik, 1967’de başlayan 6 Gün Savaşları’na yol açtı. İsrail, Mısır’dan Gazze ve Sina Yarımadası’nı aldı.

1987- İntifadalar

İsrail işgaline karşı ilk intifada, yani kitlesel ayaklanma 1987’de Gazze Şeridi’nde başladı. 93’te ise Batı Şeria’da ikinci intifada başladı.

1993- Oslo barışı

İsrail İşçi Partisi lideri ve Başbakan Yitzak Rabin ile Yaser Arafat Norveç’in başkenti Oslo’da el sıkıştı. Bu tarihi bir adım oldu.

2000- Yeniden intifada

Likud Partisi’nin Netanyahu’dan sonraki lideri Ariel Şaron’un Mescid-i Aksa ziyareti yeni bir ayaklanmaya neden oldu.

2014- 51 günlük saldırı

7 Temmuz’da İsrail Gazze’ye yönelik 51 gün sürecek saldırılarını başlattı. Saldırılarda 530’u çocuk 302’si kadın 2 bin 100’den fazla Filistinli öldü.