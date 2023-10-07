Filistin-İsrail hattında çatışma | Hamas operasyon başlattı; İsrail ordusu savaş ilan etti

Hamas, İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattı. Sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 5 bin roket atıldı. İsrail ordusu, "savaş durumu alarmı" verdi ve ‘Demirden Kılıçlar’ harekatını devreye soktu. İsrail, Gazze'de Hamas'a ait 21 noktayı vurduğunu açıkladı. Hamas, sosyal medyadan bazı İsrailli askerleri esir aldığını gösteren görüntüler paylaştı. "Savaşta" olduklarını söyleyen ve güvenlik kabinesini toplayan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Düşmanımız daha önce hiç görmediği bir bedel ödeyecek" dedi. Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin halkının işgal güçlerine karşı kendini koruma hakkının olduğunu vurguladı. İran, Hamas'ı desteklerken, batılı ülkeler İsrail'den yana tutum aldı. Erdoğan ise "itidal" çağrısı yaptı. İsrail'de çok sayıda kişinin öldüğü ifade ediliyor. Son resmi açıklamada 40 İsraillinin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı kaydedildi. Gazze Şeridi'nde ise 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hamas, İsrail'e karşı operasyon başlattı. Olaylarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. İsrail Ulusal Acil Servisi, en az 22 İsraillinin öldürüldüğünü açıkladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, 'Aksa Tufanı' adlı operasyonun ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

"Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü" ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık" dedi.

Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olana harekete geçme" çağrısı yaptı.

Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.

HAVA ARAÇLARIYLA GİRDİLER

Hamas, sosyal medya hesaplarından, İzzeddin el-Kassam Tugayları'na bağlı “Şahin Sürüsü” adını verdiği “silahlı kuvvetlerinin” Aksa Tufanı operasyonu öncesi hazırlıklarının görüntülerini yayınladı. Videoda, hava araçlarına binen silahlı unsurların İsrail bölgelerine girdiği görülüyor.

İran ve Hizbullah’tan Hamas’a destek İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in üst düzey askeri danışmanı Yahya Rahim Safevi, Hamas'ın İsrail'e karşı başlattığı "Aksa Tufanı" Operasyonu'nu desteklediklerini söyledi. Safevi, "Biz bu operasyonu destekliyoruz ve direniş cephesinin de bu operasyonu desteklediğinden eminiz. Filistin ve Kudüs özgürleşene kadar Filistinli mücahitlerin yanında olacağız" dedi. Lübnan Hizbullahı da Aksa Tufanı operasyonuna destek açıklaması yaptı. Filistinli grupların tebrik edildiği açıklamada, Hamas'ın operasyonunun 'İsrail'in devam eden suçlarına ve kutsallara yönelik ihlallerine kararlı bir yanıt' olduğu ifade edildi.

Hamas'ın saldırısının ardından sınırdaki yerleşim yerlerinde bulunan İsrail vatandaşlarının kaçtığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

SINIR KAPISI İLE ASKERİ NOKTA ELE GEÇİRİLDİ

Hamas, sosyal medya hesabından Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda yer alan İsrail’e ait Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı ile çevresindeki askeri noktanın İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarınca ele geçirilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, İzzeddin el-Kassam Tugayları’na bağlı unsurların motosikletlerle Kerem Ebu Salim’e baskın düzenledikleri ve çok sayıda İsrail askerlerini öldürdükleri görüldü.

Hamas'ın çok sayıda İsrail ordusuna mensup kişiyi rehin aldığı belirtiliyor. Örgüt bunu doğrulayan görüntüler paylaştı ancak kaç kişinin esir alındığına dair net bir sayı vermedi.

İsrail-Gazze sınırında bir kepçe İsrail tel örgülerini kaldırdı.

'SAVAŞ DURUMU ALARMI' İLAN EDİLDİ

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan operasyonun ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “savaş durumu alarmı” ilan edildiği duyuruldu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada da Hamas'ın roket fırlatma ve İsrail içine sızmayı içeren kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, vatandaşlarından talimatlara uymasını talep etti.

Gazze'den atılan roketler nedeniyle Kudüs'te saldırı uyarı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzeler nedeniyle Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

İsrail güçleri, Gazze-İsrail sınırı yakınındaki Aşkelon kentinde bazı yolları trafiğe kapatarak önlem aldı.

Erdoğan'dan “itidal” çağrısı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin 4'üncü olağanüstü kongresinde Filistin ve İsrail arasındaki çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, “Türkiye olarak bu sabah İsrail'deki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz” dedi.

İSRAİL GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRI BAŞLATTI

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru saldırı başlattı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.

“Savaş durumu alarmı” ilan eden İsrail ordusu, İsrail'in orta kesimleri ile Tel Aviv bölgesindeki siren sistemlerinin aktif hale getirildiğini ve Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu.

SAVUNMA KUVVETLERİ'NDEN ‘DEMİRDEN KILIÇLAR OPERASYONU' PAYLAŞIMI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas’ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık ‘Demirden Kılıçlar’ operasyonunu başlattığını duyurdu.

IDF açıklamasında “IDF, bu sabah Hamas tarafından İsrail'e karşı başlatılan birleşik saldırıya karşı İsrailli sivilleri korumak için geniş çaplı bir operasyon başlatıyor” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'DAN SERT TEHDİT

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, konuyla ilgili yayınladığı videoda, Filistinlileri tehdit etti. Netanyahu, "Savaştayız ve biz kazanacağız. Düşmanımız daha önce hiç görmediği bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Başlayan çatışmaların ardından Netanyahu, güvenlik kabinesiyle Tel Aviv kentinde bir araya geldi.

ABBAS: FİLİSTİN HALKININ KENDİNİ KORUMA HAKKI VARDIR

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas'ın silahlı Aksa Tufanı operasyonuna ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey sivil ve güvenlik yetkililerini Ramallah'ta topladı.

Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin halkının himaye edilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, "İşgal güçleri ve yerleşimcilerin terörüne karşı Filistin halkının kendini koruma hakkı vardır" dedi.

FİLİSTİN DIŞİŞLERİ: DEFALARCA UYARIDA BULUNDUK

Filistin Dışişleri Bakanlığı, bu sabah saatlerinde İsrail'e düzenlenen operasyon hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada, “Filistin halkına meşru hakkı olan kendi kaderini tayin etme ve devletini kurma yetkisi vermemenin sonuçları konusunda defalarca uyarıda bulunduk” denildi.

GAZZE ŞERİDİ’NDE 5 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınır bölgesinde, İsrail ordusu ile Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5'inin yaralandığı bildirildi. Gazze-İsrail sınırındaki çatışmalarda ölen Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın cenazeleri, bölgeden uzaklaştırıldı.

ÖLÜ SAYISI 40'A YÜKSELDİ



İsrail Ulusal Acil Servisi (MDA), sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Hamas’ın İsrail'e karşı başlattığı Aksa Tufanı operasyonunda en az 22 İsraillinin öldüğünü, 545 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise saat 15.30'da yaptığı açıklamada Gazze Şeridi’nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısının 40’a yükseldiğini duyurdu.

İSRAİL ORDUSU: GAZZE'DE HAMAS'A AİT 21 NOKTA VURULDU

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait 21 noktayı vurduklarını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğü, X sosyal medya hesabı aracılığıyla, Gazze Şeridi'ne düzenledikleri hava saldırılarının görüntülerini yayınladı. Ordu Sözcülüğü, Gazze'de Hamas'a ait 17 askeri yerleşkeyi ve 4 operasyon merkezini hedef aldıklarını bildirdi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir de kolluk kuvvetlerine ek yetkiler tanıyan, "sivil olağanüstü hal" ilan edildiğini duyurdu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun haberine göre (KAN) Ben-Gvir, "sivil olağanüstü hal"in yanı sıra, gönüllü polis sayısının artırılması talimatını verdi.

İsrail Polis Sözcülüğü de Gazze çevresindeki İsrail yerleşim yerlerinde, vatandaşların sokağa çıkmamasını ve evlerinde kalmalarını istedi.

Polis Şefi Kobi Shabtai, Filistinli silahlı grupların girdiği yerlerde "bölge, bölge ilerlediklerini bazıların etkisiz hale getirdiklerini" ifade etti.