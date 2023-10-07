Hamas, esir alınan İsrail askerlerinin görüntülerini yayınladı

Hamas, silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İsrail’in güney bölgelerine başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonunda esir alınan İsrail askerleri ile Nahal Oz bölgesindeki askeri noktalara baskınlara ilişkin yeni görüntüler yayınladı.

Hamas, sosyal medya hesaplarından İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı unsurların İsrail’in Gazze Şeridi sınırındaki Nahal Oz bölgesinde baskın düzenlediği askeri noktalara ve çeşitli noktalarda esir aldığı bazı İsrail askerlerine ilişkin iki ayrı görüntü paylaştı.

Görüntülerde, Nahal Oz’daki askeri noktalarına gelen onlarca İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının İsrail askerleriyle girdiği çatışmalar ve İsrail askerlerinin öldürüldüğü görüldü.

Paylaşılan bir diğer videoda ise İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının, “askeri kışla” olduğu anlaşılan bir alandan “sivil kıyafetli” bazı kişileri esir aldığına ilişkin görüntüler yer aldı.

Hamas, esir alınan İsrailli asker ve sivillere ilişkin şu ana kadar bir sayı açıklamadı.