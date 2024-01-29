ABD, İHA saldırısını, "kafa karışıklığı"ndan dolayı önleyememiş

ABD kuvvetlerinin, 3 ABD askerinin öldüğü Ürdün-Suriye sınırındaki üsse yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısını, aynı anda üsse dönen başka bir ABD İHA'sı nedeniyle oluşan "kafa karışıklığından" dolayı önleyemediği belirtildi.

ABD kuvvetlerinin, 3 ABD askerinin öldüğü Ürdün-Suriye sınırındaki üsse yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısını, aynı anda üsse dönen bir ABD İHA'sı nedeniyle oluşan "kafa karışıklığından" dolayı önleyemediği belirtildi.

Wall Street Journal gazetesine konuşan ismi açıklanmayan ABD'li yetkililer, ABD üssüne yapılan ölümcül İHA saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yetkililer, Suriye-Ürdün sınırındaki ABD üssüne yönelik Irak'tan fırlatılan tek yönlü İHA'nın engellenememesinin, aynı anda üsse dönmekte olan başka bir ABD İHA'sının yol açtığı kafa karışıklığından kaynaklandığı sonucuna vardıklarını belirtti.

Düşman İHA'sının hedefine yaklaşırken aynı zamanda bir ABD İHA'sının üsse dönmesinin "düşman-dost" ayrımını güçleştirdiğine dikkati çeken yetkililer, saldırı ile ilgili incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan, ABD'li bir savunma yetkilisi, ABD'nin, şu ana kadar 3 ABD askerinin ölümüne ve 34’ünün de yaralanmasına yol açan saldırıyı İran'ın yönettiğine dair bir kanıt bulanamadığı bilgisini de paylaştı.

ABD ÜSSÜNE DÜZENLENEN SALDIRI

ABD Başkanı Joe Biden, dün ilk olarak Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamayla, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne tek yönlü insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da saldırıda ayrıca 25 kişinin yaralandığını bildirmiş, daha sonra yaralananların sayısını 34 olarak güncellemişti.

Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani de İran'ın söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullanmıştı.