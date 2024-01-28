Iraklı Şii milis grup, ABD üssüne saldırıyı kendilerinin yaptığını açıkladı

Irak'ta Şii milis yapıların yer aldığı "Irak'ta İslami Direniş" grubu, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen ve 3 ABD askerinin öldüğü saldırıyı kendilerinin düzenlediğini öne sürdü.

Irak'ta Şii milis yapıların yer aldığı "Irak'ta İslami Direniş" grubu, ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen ve 3 ABD askerinin öldüğü saldırıyı kendilerinin düzenlediğini öne sürdü.

Irak'ta İslami Direniş grubu, yazılı açıklama yaparak, sabaha karşı İHA'lar ile Suriye'deki eş-Şeddadi, Rukban ve Tenef üslerine saldırı düzenlediklerini iddia etti.

Açıklamada grubun ayrıca İsrail'deki Zevulun Denizcilik Tesisi'ne de eşzamanlı saldırı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün’de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan Tower 22 adlı üsse düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığını duyurmuştu.