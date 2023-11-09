ABD, İran Devrim Muhafızları’na ait tesisi vurdu

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye’nin doğusunda İran Devrim Muhafızları ve ona bağlı gruplar tarafından kullanılan bir tesise saldırı düzenlediğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Suriye'de İran Devrim Muhafızları'na ait olan tesisin vurulduğunu açıkladı.

Açıklamada tesisin İran Devrim Muhafızları ve ona bağlı gruplar tarafından kullanıldığına dikkat çekildi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, “Başkan Biden'ın talimatıyla ABD askeri güçleri Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları ve bağlı gruplar tarafından kullanılan bir tesise meşru müdafaa saldırısı düzenledi. Bu saldırı iki ABD F-15 uçağı tarafından bir silah depolama tesisine karşı gerçekleştirilmiştir. Bu hassas meşru müdafaa saldırısı, Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'ne bağlı gruplar tarafından ABD personeline karşı gerçekleştirilen bir dizi saldırıya bir yanıt niteliğindedir” denildi.

“ABD TAMAMEN HAZIRDIR”

Bakanlık, ABD’nin ‘personelini ve halkını korumak için’ her zaman hazır olduğu belirterek, “Başkan'ın ABD personelinin güvenliğinden daha yüksek bir önceliği yoktur ve ABD'yi, personelini ve çıkarlarını savunacağını açıkça ortaya koymak için bu saldırıyı yönetmiştir. Halkımızı ve tesislerimizi korumak için gerekli ilave tedbirleri almaya tamamen hazırız. Herhangi bir tırmanışa karşı çağrıda bulunuyoruz. ABD personeli Irak ve Suriye'de DEAŞ’la mücadele görevlerini yerine getirmeye devam edecektir” dedi.