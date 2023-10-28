ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgi koymadık

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, abluka altındaki Gazze Şeridi'yle ilgili "İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz" dedi.

ABD, İsrail'in Gazze'ye yönelik genişleteceğini söylediği kara operasyonuna 'koşulsuz ve şartsız' destek vermeyi sürdürüyor. Sivil/militan ayrımı gözetmeden Gazze'nin bombalanmasıyla ilgili konuşan Kirby, "İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz. Onların güvenlik ihtiyaçlarını desteklemeye devam ediyoruz ve bu devam edecek" ifadelerini kullandı.

"DOSTLARIN YAPABİLECEĞİ ŞEY BUDUR"

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Kirby, çatışmaların başından beri İsrail ile iletişim halinde olduklarını aktararak, "Sivil kayıplar, sivil zayiatlar ve benimsemeyi tercih edebilecekleri yaklaşımla ilgili endişelerimizi dile getirmekten çekinmedik. Dostların yapabileceği şey budur" değerlendirmesinde bulundu.

Abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail, birçok noktayı vurmayı gece boyunca sürdürdü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İLETİŞİM TAMAMEN KESİLDİ

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.