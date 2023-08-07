ABD Kadın Futbol Takımı İsveç'e elendi: Trump, Biden'ı suçladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kadın Futbol Takımı'nın 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda erken elenmesine ilişkin yaptığı yorumda "Bir zamanlar büyük olan milletimize, yalancı Joe Biden yönetiminde neler olduğunun açık göstergesi" ifadesini kullandı.

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ABD Kadın Futbol Takımı'nın İsveç'e yenilmesine ilişkin yorumunda Biden'ı suçladı.

Trump, "ABD Kadın Futbol Takımı'nın İsveç’e karşı 'şok edici ve beklenmedik' yenilgisi, bir zamanlar büyük olan milletimize, yalancı Joe Biden yönetiminde neler olduğunun açık göstergesi" ifadesini kullandı.

Fox Sports'un haberine göre Trump, kendisine ait Social Truth isimli sosyal medya platformunda Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı organizasyonda ABD Kadın Futbol Takımı'nın İsveç'e mağlup olmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Oyuncularımızın çoğu Amerika’ya açıkça düşmanlık besliyordu. Başka hiçbir ülke bu şekilde davranmadı, buna yaklaşmadı bile." görüşünü paylaşan Trump, ABD'li futbolcu Megan Rapinoe'nin kaçırdığı penaltı hakkında ise "İyi deneme Megan, ABD cehenneme gidiyor." ifadelerini kullandı.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı ABD, 9. kez katıldığı turnuvada ilk defa yarı finali göremedi.