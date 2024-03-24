ABD, Kızıldeniz'de Husilere ait 5 insansız hava aracını düşürdü

ABD, Kızıldeniz'de karşılaştığı Yemen'deki Husilere ait 6 insansız hava aracından (İHA) 5'ini düşürdüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD kuvvetlerinin, yerel saatle 06.50 ila 09.50 arasında, Kızıldeniz'in güneyinde tespit ettiği Husilere ait 6 İHA ile çatışmaya girdiği belirtildi.

Açıklamada, çatışma sonucu İHA'lardan 5'inin Kızıldeniz'e düştüğü, birinin ise Husilerin kontrolündeki Yemen topraklarına döndüğü aktarıldı.