ABD, Kızıldeniz’de ticari gemilere düzenlenen saldırılardan İran’ı sorumlu tuttu

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kızıldeniz’de Husiler tarafından ticari gemilere düzenlenen saldırılardan İran’ın sorumlu olduğunu iddia etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kızıldeniz’de Husiler tarafından ticari gemilere düzenlenen saldırılardan İran’ın sorumlu olduğunu iddia etti.

ABD, Kızıldeniz’de Yemen’deki İran destekli Husiler tarafından ticari gemilere düzenlenen füze ve dron saldırılarından İran’ı sorumlu tuttu. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, hafta sonu Kızıldeniz'de ticari gemilere yapılan saldırıların Husiler tarafından gerçekleştirildiğini ancak söz konusu saldırıların tamamen İran tarafından yönlendirildiğine inanmak için her türlü nedenlerinin olduğunu ifade etti. Sullivan, saldırıya uğrayan gemilerin tamamının İsrail'le bağlantısı olduğuna inanmadıklarını aktararak, ABD Donanmasına ait USS Carney savaş gemisinin ticari gemilerden gelen yardım çağrılarına yanıt verdiğini ve bu süreçte üç dronu düşürdüğünü belirtti. Sullivan ayrıca, söz konusu saldırıların uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Husiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Kızıldeniz’de İsrail bağlantılı ticari gemileri hedef almaya başladıklarını duyurmuştu. Husiler, Kızıldeniz'de İsrail’e ait olduğu iddia edilen Galaxy Leader adlı gemiye el koymuş, iki ticari gemiye ise füze ve dron saldırısı düzenlemişti.