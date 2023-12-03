Kızıldeniz’de ABD savaş gemisine ve ticari gemilere saldırı

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Donanmasına ait USS Carney destroyerinin ve çok sayıda ticari gemiye Kızıldeniz’de saldırı düzenlendiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı, ABD Donanmasına ait USS Carney destroyerinin ve çok sayıda ticari gemiye Kızıldeniz’de saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Kızıldeniz’de ABD Donanmasına ait USS Carney destroyerine ve çok sayıda ticari gemiye Kızıldeniz’de saldırı düzenlendi. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "USS Carney ve Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarla ilgili haberlerin farkındayız ve elimize ulaştıkça bilgi vereceğiz" ifadeleri kullanılarak, saldırının kim veya kimler tarafından düzenlendiğine dair bilgi verilmedi.

İngiliz deniz güvenlik şirketi Ambrey, Bahamalar bandıralı adı açıklanmayan bir ticari geminin Yemen'in batı kıyısı açıklarında seyrederken "bir roket tarafından vurulduğunu" bildirerek, "Gemi korsanlık/füze saldırısıyla ilgili yardım çağrıları yapıyordu" ifadelerini kullandı. Ambrey, saldırı bölgesinin civarındaki uluslararası bir donanma birliğinin geminin bulunduğu yere doğru ilerlediğini kaydetti.

Deniz güvenlik kaynakları ise, bir kuru yük gemisine Kızıldeniz'de seyrederken en az iki insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İngiltere Kraliyet Donanması tarafından yönetilen İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), daha önce Kızıldeniz'de şüpheli bir insansız hava aracı saldırısı ve patlamalar olduğunu bildirmiş ancak detay vermemişti.

Öte yandan İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Yemen’deki Husiler, daha önce birçok defa Kızıldeniz'de İsrail’e ait gemileri hedef almıştı.

IRAK VE SURİYE'DEKİ ABD ÜSLERİNE SALDIRI

Öte yandan İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının 1 Aralık’ta yeniden başlamasının ardından Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu üsler yeniden hedef alınmaya başlandı. İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Suriye ile Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Erbil kentindeki ABD askerlerinin bulunduğu üslere saldırı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, “Düşmanın Gazze’deki halkımıza yaptığı cinayetlere karşılık olarak Suriye’nin kuzeydoğusundaki Harap el-Ceyir bölgesinde yer alan işgalci ABD üssüne roketli saldırı düzenlendi” ifadeleri kullanıldı. Irak İslami Direnişi’ne yakın olan Lübnan merkezli el-Meyadin kanalı ise, söz konusu üsse 7 roketin düştüğünü öne sürdü.

Açıklamada ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki Uluslararası Erbil Havaalanı’ndaki ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerine ait üsse silahlı insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiği belirtildi.