ABD Kongresi'nin tek Filistinli üyesi: Susturulmayacağım ve sözlerimi çarpıtmanıza izin vermeyeceğim

ABD Kongresi'nin tek Filistin asıllı Amerikalı üyesi Rashida Tlaib, İsrail'in Gazze'yi işgaliyle ilgili söyledikleri nedeniyle Temsilciler Meclisi'nde yapılan gensoru oylaması öncesinde İsrail'e yönelik eleştirilerini tekrarladı.

Michigan eyaletinden seçilen Demokrat Partili Tlaib, "Susturulmayacağım ve sözlerimi çarpıtmanıza izin vermeyeceğim. Bunu söylemek zorunda olduğuma inanamıyorum ama Filistin halkı tek kullanımlık değil" diye konuştu.

"FARKLI SESLER SUSTURULUYOR"

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki eleştirilerini de tekrarlayan Tlaib, "Hiçbir hükümet eleştiriden azade değildir. İsrail hükümetini eleştirmenin antisemitik olduğu fikri tehlikeli bir emsal yaratıyor ve ülkemizde, insan hakları için sesini yükselten farklı sesleri susturmak için kullanılıyor" dedi.

Tlaib'in "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" sloganının kullanıldığı bir video üzerine, İsrail devletine desteğiyle tanınan Cumhuriyetçi Richard McCormick, Temsilciler Meclisi'nde kınama oylaması yapılmasını istemişti.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDEN KINAMA

Cumhuriyetçilerin çoğunluğu oluşturduğu Temsilciler Meclisi, 234'e 188 oyla Tlaib'in kınanmasına karar verdi. Demokrat Parti'den 22 vekil de kınama yönünde oy verdi. Dört Cumhuriyetçi kınamaya karşı oy kullanırken, üç Demokrat ve bir Cumhuriyetçi çekimser kaldı.

"BAKIŞ AÇIMA HER ZAMANKİNDEN FAZLA İHTİYAÇ VAR"

Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Tlaib, "Ben Kongre'de görev yapan tek Filistinli Amerikalıyım ve benim bakış açıma her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Susturulmayacağım ve kimsenin sözlerimi çarpıtmasına izin vermeyeceğim. Ben Detroitliyim, sesim titrese bile doğruyu söylemeyi öğrendiğim yer" ifadelerini kullandı.

I am the only Palestinian American serving in Congress, and my perspective is needed here now more than ever. I will not be silenced and I will not let anyone distort my words.



I’m from Detroit, where I learned to speak truth to power, even if my voice shakes. pic.twitter.com/bXhGPCcKat