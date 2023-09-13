ABD: Kuzey Kore Rusya'ya silah sağlarsa harekete geçmekte tereddüt etmeyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sağlamayı kabul etmesi durumunda gerekli adımları atmakta "tereddüt etmeyeceklerini" belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kuzey Kore ile Rusya arasında herhangi bir silah transferinin olması halinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) birçok kararının ihlal edileceğini hatırlatan Miller, ABD'nin bu konudaki tutumunun da net olduğunu vurguladı.

Miller, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya ziyaretine ilişkin ise "Neler olduğunu takip edeceğiz ve gerekirse bu kişileri sorumlu tutmak için harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Rus yetkililerin, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasını Pyongyang ile görüşebileceklerine ilişkin açıklamalarına da değinen Miller, Rusya'nın BMGK yaptırımlarını tek taraflı kaldıramayacağına dikkati çekti.